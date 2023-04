Oriana Marzoli dopo il GFVip: “Sto bene con Daniele Dal Moro. Antonino Spinalbese? Mi sono pentita” Oriana Marzoli parla della sua avventura al GFVIP a Casa Chi e sul flirt con Antonino Spinalbese: “Mi sono pentita, ci avrei dovuto pensare due volte”. Poi il commento sulla storia d’amore con Daniele Dal Moro: “Stiamo bene insieme, non ci siamo ancora separati da quando è finito il programma”.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli è stata ospite di Casa Chi oggi, mercoledì 12 aprile 2023. Dopo la finale del GF Vip dello scorso 3 aprile, l’ex concorrente venezuelana si sta godendo la sua quotidianità con Daniele Dal Moro, conosciuto nel reality. "Da quando è finito il programma non ci siamo separati un attimo", le parole dal salotto di casa Dal Moro.

Le parole di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ospite di Casa Chi ha raccontato i primi giorni dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP. Si sta godendo la storia d’amore con Daniele Dal Moro nata tra le mura di Cinecittà: "Abbiamo fatto di tutto, non ci siamo fermati un attimo con il lavoro. Ci troviamo benissimo insieme, non ci siamo più separati da quando siamo usciti. Vuol dire che stiamo bene". Quando è finita la diretta, lo scorso 3 aprile, non pensava ad altro se non a lui: "Pensavo solo a Daniele che era lì fuori ad aspettarmi. A me a volte fa ridere quando lo vedo arrabbiato, se ce l’ha con me non mi piace. Vincono però i bei lati (caratteriali, ndr) di lui", il commento prima di escludere un’ipotetica partecipazione insieme a lui a Temptation Island: "No, non lo farei. Non mi piace molto l’idea. Fammi essere ancora più sicura di questo rapporto". L’ex Vippona era un volto noto in Spagna, non in Italia: non credeva di riscuotere il successo in così poco tempo: "Io sono venuta in Italia perché volevo lavorare con i social. La mia agenzia mi consigliò di partecipare al Grande Fratello. Dopo il provino mi chiesero subito di entrare, non me l’aspettavo".

Le confessioni su Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon

All’inizio della sua avventura nella casa di Cinecittà ha avuto un breve flirt con Antonino Spinalbese, interrotto con una dura separazione. "Sinceramente mi sono pentita soprattutto per quello che è poi successo con Daniele. Ci avrei dovuto pensare due volte, bisogna prima conoscere le persone. Credevo che Antonino fosse fatto in un modo, invece si è rivelato tutt’altro". Su Nikita Pelizon con la quale non è mai andata d’accordo Oriana Marzoli ha poi detto la sua: "Le ho fatto i complimenti in diretta, però in quel momento mi sono sentita rifiutata. Ne ho parlato anche con le persone a me vicine, appena le ho detto ‘Auguri' non mi ha neanche guardata, mi sono passati tutti sopra senza considerarmi. Appena ha vinto il reality, è uscita fuori la verità. Ho visto le cose che ha detto sui social, vorrei dirle “Tesoro, volta pagina, che pesante".