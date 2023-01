Antonino Spinalbese ad Oriana Marzoli: “Volevo denunciarti, mi crei problemi con una persona” Oriana Marzoli questa mattina ha chiesto aiuto con la tinta ad Antonino Spinalbese. Il concorrente del GF VIP, visti i trascorsi burrascosi con la sua inquilina, si è rifiutato categoricamente: “Io ti volevo denunciare, secondo te ti faccio i capelli?”.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello VIP Antonino Spinalbese si è rifiutato di aiutare Oriana Marzoli desiderosa di ravvivare il suo look tingendosi i capelli. L'hair stylist alla richiesta della sua inquilina si è opposto categoricamente tirando in ballo i trascorsi burrascosi tra loro: "Io volevo denunciarti e secondo te ti faccio i capelli?".

Le parole di Antonino Spinalbese contro Oriana

Antonino Spinalbese alla richiesta di Oriana Marzoli si è opposto categoricamente. La concorrente spagnola ha chiesto all'hair stylist di spiegare il procedimento della tintura dei capelli a Milena Miconi, resasi disponibile per aiutarla. Anche in questo caso Spinalbese si è rifiutato: "No, non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua. Sai che sono onesto con quello che dico".

"Tu crei problemi tra me e una persona"

Quando la Marzoli ha insistito, Antonino l'ha interrotta tirando in ballo i trascorsi tra loro: "Lascia stare il gioco del GF, se tu mi crei o hai intenzione di crearmi un problema tra me e una persona, con me non vai avanti". Le parole dell'hair stylist hanno lasciato perplessa la Vip: "Ma chi, Ginevra?" gli ha chiesto, "Ma che Ginevra, no. Sei così furba, non ci arrivi?". Il concorrente, stando alle supposizioni su Twitter e ai fatti accaduti negli ultimi mesi, potrebbe far riferimento a Belen Rodriguez, tirata in ballo in diverse occasioni da Oriana Marzoli durante le accese liti con Antonino.

A dicembre Antonino Spinalbese aveva minacciato di denunciare la sua inquilina per diffamazione, infastidito dall'allusione fatta dalla concorrente. Oriana Marzoli minacciò infatti di raccontare informazioni rivelate dall'hair stylist a microfono spento che, se rese pubbliche, lo avrebbero messo in difficoltà: "La cosa qui diventa surreale, potrebbe svegliarsi e inventare qualsiasi cosa, io la devo denunciare per diffamazione, ma stiamo scherzando?", il commento di Antonino in quell'occasione.