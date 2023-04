Daniele Dal Moro in Spagna con Oriana Marzoli, non si sono mai lasciati dalla fine del GF Vip Daniele Dal Moro ha seguito Oriana Marzoli nella sua trasferta spagnola. La ex concorrente del GF Vip è a Madrid perché scelta come opinionista a Supervivientes.

A cura di Stefania Rocco

Dal momento in cui è terminato il Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non si sono mai separati. Ci avevano visto lungo gli Oriele, i fan della coppia nata nella Casa di Cinecittà. A dimostrare che i due sono animati da intenzioni sincere è stata la recente trasferta della venezuelana a Madrid. Oriana è in Spagna per partecipare a Supervivientes nel ruolo di opinionista. Daniele l’ha seguita in Spagna, pronto ad abbandonare momentaneamente casa sua pur di non doversi separare dalla compagna conosciuta nella Casa.

Oriana Marzoli è la prima ex del GF vip a ottenere un ruolo importante

Oriana è la prima concorrente dell’edizione del Gf Vip appena conclusasi ad avere ottenuto un ruolo importante. Se la televisione italiana ha scelto di ignorare i concorrenti dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, quella iberica ha deciso di investire sulla venezuelana, richiamata a Madrid perché prendesse parte all’edizione locale del reality show in un ruolo di prestigio. Una soddisfazione per Oriana, considerata da più parti la vincitrice morale dell'ultima edizione del reality show.

Svaniti i dubbi di Daniele Dal Moro nella Casa

La vita fuori dalla Casa di Cinecittà ha fornito a Daniele Dal Moro le certezze che cercava. L’ex concorrente del GF Vip aveva fatto fatica a fidarsi della coinquilina conosciuta nella Casa, soprattutto a causa del breve flirt tra Oriana e Antonino Spinalbese. Ma una volta spenti i riflettori, i due ex coinquilini sono riusciti a trovare una dimensione privata che ha consentito a entrambi di investire nella storia d’amore in corso. Storia che sta proseguendo senza scossoni e che sembrerebbe avere reso felici entrambi. Tanto da spingere Dal Moro a volare in Spagna per seguire la fidanzata in questa nuova avventura televisiva.