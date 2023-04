“Nikita Pelizon sparita dai palinsesti Mediaset, la rete vuole dimenticare il GF Vip 2023” Secondo TvBlog, ci sarebbe un disegno preciso dietro la sparizione degli ex concorrenti del gF Vip dai palinsesti Mediaset: “Nikita Pelizon sparita dai palinsesti così come gli altri finalisti per una precisa direttiva editoriale”.

A cura di Stefania Rocco

L’assenza dei finalisti del Grande Fratello Vip dai programmi Mediaset sarebbe il frutto di una precisa scelta editoriale della rete. Lo sostiene TvBlog secondo cui Mediaset avrebbe deciso di “dimenticare l’ultima edizione del GF Vip”. Lo si era intuito quando Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, era intervenuto a gamba tesa rispetto alla linea adottata dalla trasmissione e dai suoi protagonisti, imponendo al programma un cambio di rotta, un'indicazione alla quale il programma si è adattato prontamente. Ma la decisione di limitare la popolarità di questa edizione del reality prosegue anche adesso che il programma è finito.

“La vincitrice Nikita Pelizon sparita dai programmi Mediaset”

“Il clima intorno al programma di Alfonso Signorini è cambiato”, si legge su Tv Blog che spiega quanto starebbe accadendo dietro le quinte della rete, “Per questo non sorprende che, per esempio, la vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sia letteralmente sparita dai palinsesti di Mediaset”. Spariti anche i restanti finalisti che non hanno ottenuto alcuno spazio nelle trasmissioni della rete, così come le coppie formatesi nella Casa.

A Verissimo solo Antonino Spinalbese

Che si tratti di una scelta precisa della rete lo dimostra anche il fatto che Verissimo, uno dei programmi di punta di Canale5 (condotto da Silvia Toffanin, compagna di Piersilvio Berlusconi), non abbia avuto ospite nessuno dei protagonisti usciti dal reality nel corso degli ultimi mesi. L’ultimo a guadagnarsi uno spazio in trasmissione è stato Antonino Spinalbese. Nemmeno Mattino5 e Pomeriggio5 hanno concesso grosso spazio all’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I protagonisti del format stanno trovando spazio sui rispettivi social. Per il momento, però, nessuno tra loro avrebbe trovato spazio in tv.