Oriana Marzoli opinionista a Supervivientes parla di Daniele Dal Moro: “Sono felice con lui” Oriana Marzoli è volata in Spagna non solo per riabbracciare la famiglia, anche per prendere parte al reality show Supervivientes dove, ieri sera, ha vestito il ruolo di opinionista. Ha presentato il fidanzato Daniele Dal Moro al pubblico spagnolo: “È carinissimo, sono molto felice con lui”.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli ieri è tornata a Madrid, in Spagna. L'ex concorrente del GF VIP 7, finalista con Nikita Pelizon, ha fatto ritorno a casa in compagnia del nuovo compagno, Daniele Dal Moro, e non solo per poter riabbracciare il suo cane Coco e la sua mamma Cristina, anche per prendere posto nello studio del reality show Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, in qualità di opinionista. L'ex Vippona ha presentato Daniele Dal Moro anche ai telespettatori spagnoli: "È carinissimo, sono molto felice con lui", le parole prima di confessare di aver scelto di stare in Italia, per ora.

Le parole di Oriana Marzoli a Supervivientes

"Sono la vincitrice morale del GF VIP 7", sono state le parole di Oriana Marzoli al conduttore di Supervivientes, il format spagnolo dell'Isola dei Famosi, prima di rispondere alla domanda su Daniele Dal Moro. "Non siamo proprio fidanzati ma ci siamo molto vicini. Sto benissimo, sono molto felice. Sto bene con lui, è italiano e si chiama Daniele, è bellissimo" ha raccontato. L'ex Vippona ha confessato poi che la sua vita ora sarebbe in Italia: "Al momento tornerò in Italia".

Daniele Dal Moro è volato con lei in Spagna

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli dopo la finale del Grande Fratello VIP non si sono più separati. La love story nata nella casa di Cinecittà prosegue a gonfie vele: dopo le presentazioni in famiglia per l'ex Vippona venezuelana, è arrivato il turno del veneto. Dal Moro ieri è partito con Oriana alla volta di Madrid e dopo averla accompagnata negli studi televisivi Telecinco, si è fatto un giro per la città in auto. "Mi sono perso", le parole nelle stories di Instagram. "Cochi, che carini i miei maialini" ha scherzato invece la Marzoli su Instagram a corredo di un video di Daniele con il piccolo Coco, il cane di Oriana più volte nominato durante l'avventura al GF.