Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro inseparabili, i giorni insieme dopo il GFVip Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continuano a trascorrere qualche giorno insieme dopo la finale del Grande Fratello Vip. I due sembrano spensierati e felici, pronti a far durare la loro liaison.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip sembrano ormai inseparabili, eppure non tutti avrebbero scommesso sul loro incontro una volta concluso il reality. Il veneto si è fatto trovare fuori Cinecittà, pronto ad accoglierla e adesso i due vivono insieme giorni spensierati a Roma, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram da entrambi.

I giorni insieme dopo la finale del reality

I due hanno trascorso la notte insieme dopo la fine del reality e continuano a pernottare nella Capitale, lasciandosi trascinare dai primi giorni pieni e di libertà dopo sei lunghissimi mesi di reclusione. La modella venezuelana è arrivata seconda, superata da Nikita Pelizon, ma ha conquistato il pubblico italiano che ha tifato affinché la sua storia con Daniele Dal Moro continuasse, soprattutto dopo la squalifica dell'influencer che, infatti, ha dovuto lasciare la casa più spiata d'Italia a due settimane dalla finale. Una volta conclusasi l'esperienza del GF, quindi, i due hanno del tempo da trascorrere insieme, prima che la modella e regina dei reality ritorni in Spagna.

Gli Oriele tra alti e bassi al Grande Fratello Vip

Oriana e Daniele, quindi, passeggiano per le strade di Roma, tra uno scatto e l'altro si divertono facendo storie simpatiche su Instagram, condividendo momenti insieme alimentando la passione che i fan nutrono per loro. Tra una cena fuori, e un viaggio in treno, i due ex gieffini provano a recuperare quel rapporto che proprio nelle ultime settimane si era incrinato, al punto da non sapere se le cose si sarebbero mai potute aggiustare, dopo gli ennesimi battibecchi. Proprio a causa di un gioco fatto da entrambi, l'ex volto di Uomini e Donne è stato allontanato dal programma, perché secondo la produzione aveva adottato degli atteggiamenti aggressivi nei confronti della venezuelana, sebbene lui avesse provato a difendersi, dicendo che si trattava di uno scherzo, come anche lei ha più volte confermato.