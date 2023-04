Oriana Marzoli dopo la finale viene sorpresa da Daniele Dal Moro: l’ex VIP era fuori ad aspettarla Oriana Marzoli dopo la finale del GF VIP ha lasciato gli studi di Cinecittà ed ha trovato un auto ad attenderla: al suo interno c’era Daniele Dal Moro. Non appena l’ha visto la finalista si è gettata tra le sue braccia: “Amore, il tuo profumo”.

Oriana Marzoli, arrivata seconda nella classifica finale del Grande Fratello VIP, una volta terminato il programma ha trovato Daniele Dal Moro fuori ad aspettarla. La concorrente spagnola, una delle protagoniste dell'edizione che si è appena conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon, non credeva ai suoi occhi: non appena aperto la porta del mini van ha trovato il suo ex inquilino con il quale ha intrapreso una conoscenza. Ha urlato prima di fare un salto tra le sue braccia.

La sorpresa di Daniele Dal Moro per Oriana Marzoli

Oriana Marzoli non appena terminata la finale del GF VIP ha trovato un mini van fuori ad aspettarla. Al suo interno c'era Daniele Dal Moro: quando ha aperto la porta, la seconda classificata del reality condotto da Alfonso Signorini ha urlato sorridendo, poi si è gettata tra le sue braccia. "Amore, il tuo profumo", le prime parole dette all'orecchio del conoscente della quale si è invaghita nella Casa. I fan sono corsi dagli Oriele per consegnargli diversi regali: per Oriana è arrivata una mini coroncina, "Grazie, ma perché siete così gentili?", le parole della VIP. Al suo fianco l'ex concorrente, squalificato a poche settimane dalla finale, incantato a guardarla.

L'ultima volta insieme prima della squalifica

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al momento della squalifica del concorrente non riuscirono a salutarsi: quando il VIP fu costretto a uscire dalla porta rossa, la venezuelana non ebbe modo di parlargli o confrontarsi con lui. È stata in questi giorni triste e speranzosa di ritrovarlo una volta terminato il programma, e così è stato. Dal Moro, che non ha potuto partecipare alla finale del GF VIP, ha atteso che il programma terminasse per andarla a prendere, fuori gli studi di Cinecittà. Dopo gli alti e bassi vissuti nella casa, gli Oriele possono ora conoscersi senza gli occhi curiosi delle telecamere.