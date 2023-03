Oriana Marzoli disperata per la squalifica di Daniele, tra le lacrime urla: “Fatemi parlare con lui” Dopo la squalifica di Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli è sparita dai radar delle telecamere del GF VIP. Dalla diretta è stato possibile però ascoltare la voce della concorrente spagnola mentre urla in lacrime: “Fatemi parlare con lui”.

A cura di Gaia Martino

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello VIP anche Daniele Dal Moro è stato squalificato dal reality. Il concorrente è stato punito severamente dal programma dopo aver infranto il regolamento per aver usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi: lo stesso episodio si è verificato nella puntata del 9 marzo con Edoardo Donnamaria. L'annuncio arriverebbe poco dopo la diffusione su Twitter del video che lo vede protagonista mentre afferra per il collo Oriana Marzoli. Quest'ultima, nonostante le liti delle ultime ore, è ora disperata: dalla diretta del reality si è sentita per pochi secondi la sua voce mentre piange, "Fatemi almeno parlare con lui".

La reazione di Oriana Marzoli alla squalifica di Daniele Dal Moro

Subito dopo l'annuncio della squalifica, la diretta del Grande Fratello VIP era stata oscurata. Non appena ritornata attiva, la regia si è fermata per diversi minuti prima su Edoardo Tavassi che a bassa voce ha espresso un commento sull'accaduto con Luca Onestini – "Troppo tempo qui dentro, più passa tempo e più possono succedere cose" – e poi su Micol Incorvaia in sala trucco mentre era intenta a prepararsi. In sottofondo le lacrime di disperazione di Oriana Marzoli. "Voglio solo parlare con lui" ripete diverse volte e sono queste le uniche parole che è possibile comprendere dall'audio del video. Poco dopo la concorrente è stata chiamata in confessionale dagli autori: "Arrivo subito".

Le lacrime di Nikita Pelizon dopo l'uscita di Daniele

Nella casa del Grande Fratello VIP vige il silenzio. Dopo l'accaduto le prime immagini dalla diretta riprendono Nikita Pelizon mentre cucina: la concorrente, cara amica di Dal Moro, singhiozza e si asciuga le lacrime. Al suo fianco anche Antonella Fiordelisi, scossa per la seconda squalifica avvenuta a pochi giorni da quella del fidanzato, Edoardo Donnamaria.