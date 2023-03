GFVip, Tavassi ammonito e Edoardo Donnamaria squalificato: “Il tuo comportamento è inaccettabile” La puntata di giovedì 9 marzo si apre con due notizie inaspettate: l’ammonizione di Edoardo Tavassi e la squalifica di Edoardo Donnamaria a seguito dei loro comportamenti.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di giovedì 9 marzo del Grande Fratello Vip si apre in maniera piuttosto inaspettata, con Alfonso Signorini che deve comunicare ai gieffini le decisioni prese dagli autori del programma a seguito di alcuni comportamenti adottati in questi giorni, dopo la reprimenda delle scorse puntate.

Edoardo Tavassi ammonito

Il primo ad essere chiamato in confessionale è Edoardo Tavassi, che viene redarguito da Alfonso Signorini per il suo comportamento indisciplinato dei giorni scorsi a seguito della puntata di lunedì, dove c'era stata una strigliata da parte del conduttore a tutti i gieffini. Il conduttore, infatti, ha comunicato:

Dopo mesi e mesi di reclusione, quello che fate vi sfugge, non sempre avete il controllo delle vostre azioni. Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l'hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto volgare che non saremo qui a ripetere, dopo la mia reprimenda, abbiamo deciso di non farlo vedere al pubblico, perché è molto forte, è arrivato un provvedimento da parte del Grande Fratello. Tavassi dopo i numerosi richiami, sia del GF che del sottoscritto ci aspettavamo un comportamento consono, specialmente da te…Non è ammissibile che nonostante il nostro duro richiamo, non può più essere tollerato un comportamento del genere, per questo motivo sei ammonito.

Tavassi, quindi, ha provato a giustificare il suo gesto dicendo: "A loro fa ridere questa cosa, è un gesto recitato, io chiedo scusa, davvero, al pubblico mi dispiace se sia stata percepita male questa cosa. Non giocherò più a biliardo".

Il conduttore ha voluto ribadire un concetto, a suo avviso imprescindibile: "Si tratta di avere un comportamento responsabile, se questo è la nuova linea non ha senso dire in passato era diverso, c'è una linea da seguire, siete tenuti all'osservanza. Se questa linea così rigorosa non vi sta bene potete anche lasciare il gioco, senza problemi".

La squalifica di Edoardo Donnamaria

Il secondo ad essere chiamato, stavolta in Mistery Room, è Edoardo Donnamaria che riceve una sgridata da parte di Signorini che gli fa notare come il suo comportamento nei confronti di Antonella Fiordelisi non sia stato adeguato, dopo che era stato lui stesso a chiedergli di placare le sue reazioni:

Mai avrei voluto che tu stasera alzassi quella mano, ne avevamo parlato, sono venuto a parlarti personalmente un pomeriggio in confessionale, abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Mi hai confessato di essere arrivato un po' al limite, ieri pomeriggio, ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro, ti sei reso protagonista di un brutto momento, hai superato il limite che vi avevo imposto. Ti confesso che quando ho visto quella scena lì, che è una scena brutta, non avrei mai voluto vederla.

Edoardo, quindi, risponde al conduttore dicendo: "Dopo quella chiacchierata mi sono controllato nella quotidianità, è stato un momento tra me e Antonella ero stato un po' deluso perché avevo fatto delle cose carine per lei, e non avevo il riscontro che speravo". Signorini, però, non ha finito la sua reprimenda e comunica a Donnamaria la decisione del Grande Fratello:

In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L'ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più.

(Qui, di seguito, il momento di cui parla Signorini e che ha portato alla squalifica)

Il trentenne romano, quindi, spiazzato e dispiaciuto commenta: "Mi dispiace, davvero mi dispiace tanto". In salone, nel frattempo, Antonella Fiordelisi assiste alla scena tra le lacrime, continuando a ripetere: "È colpa mia, se non gli avessi detto nulla non sarebbe successo". I gieffini, quindi, cercando di consolarla sconvolti dall'accaduto, e anche Tavassi bisbiglia: "Adesso viene squalificato, dopo che abbiamo fatto tutto il programma". Signorini interviene: