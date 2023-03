Daniele Dal Moro si difende: “Con Oriana Marzoli stavo giocando, chiedetelo a lei se le ho fatto male” Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro si è difeso dall’accusa di essere stato aggressivo con Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro, poco dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, ha ripreso possesso del suo profilo Instagram. In queste ore, sulla piattaforma social, si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa, ma ne sta anche approfittando per dare la sua versione, su alcuni video controversi circolati sui social. In particolare, in uno sembra avere atteggiamenti troppo irruenti nei confronti di Oriana Marzoli. Ma andiamo con ordine.

Daniele Dal Moro squalificato: l'accusa di essere stato aggressivo con Oriana

In queste ore, è circolato con insistenza sui social un video in cui Daniele Dal Moro sembra afferrare in malo modo Oriana Marzoli, che esprime il suo disappunto: "Così non mi piace, mi fai male". C'è chi è convinto che la squalifica di Daniele Dal Moro sia dovuta proprio a questo momento in particolare. Il concorrente, una volta invitato a uscire dalla casa, ha pensato di difendersi sui social. Ha mostrato il video integrale, dove si nota come lui e Oriana stessero giocando, in particolare l'ex gieffino stuzzicava la concorrente sull'eccessivo uso del trucco. Così, con un fazzoletto cercava di tamponarle il viso per dimostrarle di avere troppo fondotinta e lo stesso stava facendo Oriana, che a sua volta gli si avvicinava con un fazzoletto in mano. Poi, è arrivato il momento "incriminato": Daniele Dal Moro ha bloccato Oriana, sempre nel tentativo di struccarla.

Daniele Dal Moro si difende dalle critiche

Daniele Dal Moro, dopo aver pubblicato il video integrale dell'accaduto, per dimostrare che il contesto era giocoso, ha commentato: "Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da cinque mesi allora non chiamatelo reality. Andate a chiedere a Oriana se le stavo facendo male". Insomma, l'ex concorrente ha rispedito le accuse al mittente.