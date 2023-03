Daniele Dal Moro afferra Oriana per il collo, Marzoli si arrabbia: “Mi hai fatto male, non mi piace” Un episodio accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip ha infastidito gli spettatori. Nel filmato che circola in rete si vede Daniele Dal Moro afferrare Oriana Marzoli per il collo. La venezuelana, infastidita, lo rimprovera di averle fatto male.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un video che arriva dalla Casa del Grande Fratello Vip rischia di complicare la posizione di Daniele Dal Moro. Nel filmato che circola in rete, il concorrente veneto afferra Oriana Marzoli per il collo. Le intenzioni sembrerebbero essere scherzose ma la venezuelana non ci sta. Dopo avere provato invano a liberarsi dalla presa di Daniele, lo rimprovera: “Così non mi piace, Daniele. Mi hai fatto male”. “Levati”, dice secca Oriana quando riesce a divincolarsi, palesando tutto il suo fastidio.

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Quello tra Daniele e Oriana è uno dei rapporti più complessi nati nella Casa del GF Vip. Apparentemente attratti fisicamente l’uno dall’altra, si sono avvicinati da qualche mese ma il loro rapporto non è mai davvero decollato. A volere evitare di avvicinarsi eccessivamente è sempre stato Dal Moro che, soprattutto nel corso delle ultime settimane, sembrerebbe avere sviluppato nei confronti di Oriana più di qualche perplessità.

Daniele Dal Moro e i dubbi su Oriana

Oriana Marzoli ha palesato a più riprese di volere approfondire il rapporto con Daniele, sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. Ma Dal Moro è apparso titubante rispetto alla possibilità di costruire con la venezuelana un rapporto che vada al di là del GF Vip. Sono stati soprattutto i gesti a chiarire il fatto che l’interesse nei confronti della coinquilina potrebbe essere limitato esclusivamente a questo contesto televisivo. Qualche giorno fa, ad esempio, aveva raccontato fatti privati relativi al legame con la venezuelana alle amiche Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Prima ancora, nel pieno di una diretta del Grande Fratello, le si era rivolto in questi termini: “Mi rompi le palle perché non scop***”. Frasi che hanno ferito Oriana e che potrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile per i due una volta che saranno tornati alla vita reale.