Lo scivolone di Daniele Dal Moro su Oriana: “Litighiamo, poi va nel suo letto e si arrangia da sola” Il riferimento all’intimità vissuta con Oriana Marzoli potrebbe costare caro a Daniele Dal Moro che, a proposito della concorrente del GF Vip, ha detto: “Litighiamo poi lei si arrabbia e va nel suo letto ad arrangiarsi da sola. Mi sento un giocattolo”.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Dal Moro continua a imboccare uno scivolone dopo l'altro. Nonostante i continui richiami del Grande Fratello ai concorrenti nel rispetto di una sorta di pulizia nei contenuti, il gieffino si è lasciato andare a una nuova frase discutibile che afferisce alla sfera intima di Oriana Marzoli. É noto da tempo che i due, per scelta di Daniele, non abbiano mai avuto rapporti sessuali nella Casa. Dal Moro non si sente a suo agio, una posizione comprensibile e dalla quale il gieffino non si è mai spostato. Qualche ora fa, però, il suo racconto ha imboccato una strada che sarebbe stato preferibile evitare, con Daniele che ha raccontato ad Antonella Fiordelisi e a Nikita Pelizon qualcosa che fa rifermento alla abitudini sessuali della concorrente venezuelana.

Daniele Dal Moro parla di Oriana con Nikita e Antonella

"A volte con lei mi sento un giocattolo per passare le giornate qua dentro", ha detto Daniele parlando di Oriana e facendo riferimento proprio al loro inesistente rapporto sessuale, "L'ultima volta ho litigato con lei per questa roba. Si è inca***ta ma inca***ta. É andata nel suo letto a piangere e ad arrangiarsi da sola, te lo dico papale papale. Mi sento come un giocattolo". Parole che Oriana non ha ascoltato ma che potrebbero farle male, soprattutto perché pronunciate di fronte a due delle concorrenti con le quali ha il peggior rapporto nella Casa.

Daniele Dal Moro a rischio squalifica

Si fa sempre più concreto il rischio squalifica per Daniele Dal Moro. Il concorrente non sembra riuscire ad abbracciare la nuova linea editoriale dettata dall'amministratore delegato Mediaset Piersilvio Berlusconi che ha preteso una maggiore attenzione a quanto trasmesso dalla Casa del GF Vip. Nonostante i richiami all'ordine, il concorrente ha più volte preso di mira Oriana con urla, insulti e sgambetti come quello finito sotto la lente di ingrandimento dei fan grazie al video che circola sui social. Lui stesso ha ammesso di avere saputo che la produzione sarebbe preoccupata. Nei confronti di Marzoli, quello mostrato nel video non è il primo scivolone. "Mi rompi le palle perché non scop***", le aveva detto durante l'ultima diretta del programma, nel corso di un litigio consumatosi mentre il programma si trovava in pubblicità.