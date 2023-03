“Mi rompi le palle perché non scop***”, cos’ha detto Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli al GF Vip Durante l’ultima puntata del GF Vip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti ritenuti imperdonabili, Daniele Dal Moto si rivolgeva così a Oriana Marzoli: “Mi rompi le palle perché non scop***”.

A cura di Stefania Rocco

Le parole utilizzate da Daniele Dal Moro nei confronti di Oriana Marzoli durante una pausa pubblicitaria dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip potrebbero mettere in difficoltà il concorrente veneto, soprattutto alla luce della virata puritana imboccata dal reality show condotto da Alfonso Signorini. È accaduto nel corso della puntata andata in onda il 9 marzo, a pochi minuti dalla squalifica di Edoardo Donnamaria, allontanato dal gioco proprio per gli atteggiamenti ritenuti imperdonabili.

Cos’ha detto Daniele a Oriana durante la pubblicità

Daniele e Oriana si sono allontanati nuovamente negli ultimi giorni. La concorrente venezuelana aveva chiesto spiegazioni a Daniele a proposito del recente allontanamento, circostanza negata da quest’ultimo che ha provato a spiegarle le sue ragioni, in termini non sempre pacati. Nel corso dell’ultima diretta, però, Daniele ha esagerato. Il video delle parole usate contro Oriana sta rapidamente facendo il giro della rete e potrebbe costare caro a Dal Moro. “Devo fare come fa lei e dire tutte le cose che pretendo che lei faccia e che a me non vanno bene”, aveva detto Daniele parlando ad alta voce delle presunte pretese di Oriana, “Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la scema con Luca”. “Tutte cose che non mi stanno bene e che fai tutti i giorni”, aveva aggiunto rivolgendosi alla diretta interessata, “Parli volgarmente, che mi rompi le palle perché non scop***”.

Oriana Marzoli piange dopo la puntata: “Vuole farmi passare male”

Dopo la puntata che ha visto i due confrontarsi, Oriana e Daniele hanno avuto un altro duro scontro al termine del quale la venezuelana si è sciolta in lacrime: “Mi fa male sentire quello che dice, che pensa io stia giocando. Mi piace veramente ma non se ne è reso conto. Adesso mi odia e vuole farmi passare per una mersa di emme e non lo sono. L’unica cosa della quale mi lamento è che mi manca affetto”. Il rapporto tra i due è ormai sempre più compromesso. Complesso si riesca a trovare un punto d’incontro dopo i fatti delle ultime settimane.