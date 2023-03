Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro litigano in puntata, lui: “Il mio sentimento è più forte oggi” Oriana Marzoli desidera un Daniele Dal Moro più affettuoso nei suoi confronti e nella puntata di questa sera di giovedì 9 marzo hanno litigato. L’ex tronista non è d’accordo con la sua inquilina: “Io penso alla qualità del rapporto, ho vissuto momenti più intensi con lei in questa settimana. Il sentimento è più forte oggi”.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli, la prima finalista del Grande Fratello Vip, è in crisi con Daniele Dal Moro. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, Alfonso Signorini ha affrontato il discorso che vede protagonisti gli Oriele. La concorrente venezuelana è rimasta delusa dall'atteggiamento del suo inquilino adottato negli ultimi giorni: "A me manca il suo affetto, se mi sveglio spero che mi dia almeno un abbraccio. Chiedo di poter stare più tempo insieme", le sue parole in puntata questa sera. Avrebbe desiderato un trattamento differente, più tenero nei suoi confronti. Dopo i consigli delle altre donne della Casa in confessionale, la Marzoli ha raggiunto l'ex tronista in Mistery per un confronto. Daniele Dal Moro si è trovato in disaccordo con il discorso della Vip: "Di mattina rispetto i suoi tempi, per questo non sono così presente".

Il confronto tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro

"Sai che mi manca affetto da te, da settimane non vedo da parte tua un gesto dolce. Ti ho fatto tante volte questo discorso, sei sensibile solo quando vuoi": così Oriana Marzoli ha iniziato il suo discorso per Daniele Dal Moro. "Di mattina Oriana ha sempre il muso, anche per rispetto cerco di non essere invadente, aspetto i suoi tempi. Guardo la qualità dei momenti, ho vissuto momenti più intensi con lei in questa settimana, il sentimento è più forte e ho fatto dei gesti in più", la giustifica del Vip. I due concorrenti hanno discusso in Mistery room, entrambi hanno detto il loro punto di vista continuando ad essere distanti. "Visto che quello che dice Oriana si dà per giusto, c'è l'ovazione del pubblico. Lasciamo che la verità sia sua" ha continuato Dal Moro spazientito prima di spiegare: "Sono consapevole di quello che faccio". Interrotti dal conduttore, sono stati invitati a raggiungere il salotto ma hanno continuato a litigare animatamente. "Ora basta, cambiamo argomento", la chiusura del blocco di Signorini.