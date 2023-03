Daniele Dal Moro a rischio uscita dal GF Vip: “Se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco” Sembrano arrivate le battute finali anticipate per Daniele Dal Moro, che non riesce più a gestirsi nella casa del GF Vip. “Non sto bene. Se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco”, ha confessato a Oriana Marzoli. La dichiarazione a poche ore sull’indiscrezione in merito alla valutazione negativa della psicologa.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sembrano arrivate le battute finali anticipate per Daniele Dal Moro, che non riesce più a gestirsi nella casa del GF Vip. "Non sto bene. Se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco", ha confessato a Oriana Marzoli. La dichiarazione a poche ore sull'indiscrezione in merito alla valutazione negativa della psicologa, che sarebbe stata sottovalutata dagli autori. "Non voglio spiegarti così, anche perché non posso farlo. Perché fuori quello che faccio della mia vita è una scelta mia, qui dentro la responsabilità ricade su altri", ha chiuso il concorrente con fare seccato, visto anche il malessere covato nelle settimane.

L'ennesimo sfogo: "Mi sento un giocattolo per…"

Lo sfogo arriva a cavallo di pesanti dichiarazioni rilasciate subito dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 9 marzo. Dopo essere stato bollato di nuovo come ‘strano' rispetto al rapporto con Oriana e alle sue continue ‘mancanze di attenzioni', Daniele Dal Moro ha cercato di spiegare i motivi della sua distanza. “Parli volgarmente, che mi rompi le palle perché non scop***”, aveva gridato in un primo momento, sorretto dalle dure parole delle ultime ore. "Ho litigato con lei per questa roba. Si è incazzata, ma incazzata veramente. È andata nel letto di là a piangere e ad arrangiarsi da sola, te lo dico papale, papale. Mi sento come un giocattolo per….", così si è espresso con Antonella e Nikita, depositarie dell'ennesima sfuriata in giardino.

La gestione di Daniele dopo l'espulsione di Edoardo

Il vaso è colmo, dopo Edoardo Donnamaria espulso per cattiva condotta, toccherà a Daniele fronteggiare la compromissione del suo stato d'animo in questa oltremodo snervante permanenza all'interno del reality, in corso ormai da sei mesi. Le fandom invocano giustizia, gli #Oriele pretendono un trattamento diverso per Oriana, ma il limite oltrepassato (e sottolineato a chiare linee da Pier Silvio Berlusconi) ha fatto emergere che si è andati ben oltre il gioco e sarebbe il caso di porre attenzione ad aspetti che esulano dall'utilizzo o meno di una ship per vincere.