“Atteggiamenti aggressivi su Donnamaria, i segnali d’allarme dalla psicologa sono stati trascurati” Stando alle indiscrezioni, sembra che alla base di recenti sviluppi ci sia “una situazione di caos interna” al GFVip. Giorni non facili, per autori e produzione del reality, che negli ultimi tempi ha assistito a reazioni controllate da parte di alcuni concorrenti: “La psicologa aveva dato più volte un segnale, ma non è stata presa in considerazione”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua a dividere la squalifica di Edoardo Donnamaria dal Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato invitato a lasciare il gioco con l’accusa di aver portato avanti fino alla fine, nonostante fosse stato ammonito diverse volte, atteggiamenti violenti e incontrollati, incompatibili con lo spirito del programma.

La presunta situazione di caos interna alla produzione del GFVip

“Ho provato a controllarmi, ma sono rimasto deluso da alcuni comportamenti…”, spiega Edoardo quando Signorini gli chiede il conto delle sue promesse non mantenute. I nervi dunque sarebbero fuori controllo dopo sei mesi nella Casa e, pur sbagliando, Edoardo avrebbe preso la relazione con Antonella come valvola di sfogo. Lecito, a questo punto, chiedersi perché una tale situazione di disagio sia stata trascurata fino ad esplodere. “Ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edoardo Donnamaria e Daniele”, azzarda la talpa Agent Beast su Twitter al termine della puntata. “La psicologa aveva più volte dato un segnale di allarme, ma non è stato preso in considerazione”, aggiunge. “Quindi di conseguenza autori e produzione finiscono a rischio e per me risulta anche insensato parlare di dinamiche, vista la situazione di caos interna”.

I provvedimenti del GFVip sui concorrenti

Nella puntata di giovedì 9 marzo, il primo a ricevere un provvedimento disciplinare è Edoardo Tavassi, colpevole di una “reazione incontrollata di stizza, hai preso la stoffa del biliardo e l’hai buttata a terra, seguito da un gesto molto volgare”, stando alle parole di Signorini. Subito dopo, la squalifica di Edoardo Donnamaria, che avrebbe alzato troppo il tiro con Antonella spingendosi oltre il limite con i suo comportamenti. Pochi giorni prima è arrivata la notizia della decisione da parte dell'ad Mediaset Piersilvio Berlusconi di non mandare in onda la replica della puntata, giudicata ben oltre il limite di una prima serata.