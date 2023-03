Oriana Marzoli: “Quanta pazienza con Daniele. Mi piace quando è dolce, non quando mi risponde male” La puntata del Grande Fratello Vip del 6 marzo, è stata ricca di sorprese per Daniele Dal Moro. Non solo ha avuto un dolce confronto con Oriana Marzoli, ma ha anche ricevuto una lettera da mamma Loretta e una visita da Wilma Goich.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio agli Oriele. Oriana Marzoli è stata invitata a raggiungere il confessionale per parlare del suo rapporto con Daniele Dal Moro. La concorrente ha evidenziato come il gieffino sia cambiato in meglio, grazie alla sua vicinanza:

Io mi sono resa conto che da quando è più vicino a me, è cambiato tantissimo, è migliorato tanto. Prima non parlava con nessuno. Si diverte, si mette a ridere, scherza. Quando dice che tiro fuori il peggio di lui, rimango malissimo. Lui si sente in un contesto difficile per conoscere una persona e non si lascia andare. Io, che sono una che non ci pensa proprio per niente, faccio fatica.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro parlano del loro rapporto

Così, Oriana Marzoli ha svelato le caratteristiche che ama di più e quelle che tollera meno di Daniele Dal Moro: "Cosa mi piace? Quando è dolce, mi piace da morire. Quando non mi considera, non mi piace. Lui è un po' strano in questo senso. Quando mi risponde male o non ha pazienza, non mi piace. Per come sono fatta io, ho tanta pazienza con lui. Non lo so fino a quando…" Alfonso Signorini ne ha approfittato per chiederle come mai abbia la brutta abitudine di appostarsi dietro alla porta del confessionale per origliare ciò che dice Daniele Dal Moro. La gieffina ha chiarito:

Non a tutti. Mi interessa quello che dice Daniele, perché mi piace. Non lo faccio sempre, lo faccio solo quando è arrabbiato o io sono arrabbiata con lui, per sapere cosa pensa. Ma ho capito che non si può fare, che non è un gesto carino. […] Ha detto che prova un affetto per me, ma penso come persona…

Così, Daniele Dal Moro ha raggiunto Oriana Marzoli in confessionale e ha chiarito di essersi sbilanciato con lei perché ha notato una certa diffidenza: "Ho cercato di aprirmi un po' e dirle il mio pensiero. Spero sia servito a farglielo capire. Mi auguro di sì, poi i giorni mi daranno risposte più certe. Le ho parlato a cuore aperto, spero che prenda queste parole per vere e non tanto per dire". Quanto a come andranno le cose fuori, invece, Oriana ha dichiarato che a lei l'idea piace, ma a lui fa paura. Dal Moro ha precisato: "A me fa più paura Oriana qui dentro che fuori. Abbiamo già organizzato un weekend con Tavassi, appena usciamo".

Daniele Dal Moro riceve una lettera dalla madre Loretta e si commuove

Daniele Dal Moro è stato invitato a raggiungere il cortiletto. La madre Loretta gli ha scritto una lettera, in cui lo ha incoraggiato a fidarsi e ha spiegato che seguendolo in questi mesi, ha avuto l'impressione che il reality stia avendo quasi una funzione terapeutica per lui. Ecco uno stralcio della missiva:

Ciao Daniele, come stai? Te lo chiedo perché a volte hai ancora "quella cosa" che viene fuori quando sei arrabbiato con te stesso e ti dici: "Ora non voglio più sbagliare. Voglio cercare di fare tutto giusto e se ho il sospetto che qualcuno me lo impedisca, evito". Essendo tu molto sensibile, emergono i tuoi sentimenti, il tuo altruismo, la tua generosità, a cui per fortuna non sfuggi. Per questo hai bisogno di fidarti, hai bisogno di partire da qui per stare meglio. Questo è il tuo obiettivo, il Grande Fratello è la tua terapia. È un'esperienza forte che ti obbliga a riflettere sui tuoi comportamenti. Mi dicevi: "Mamma speriamo di trovare un bel gruppo" e direi che è andata bene, quindi ora tranquillo. Avanti con quella forza che hai sempre dimostrato nei momenti più duri. Mamma.

Daniele Dal Moro si è sciolto in lacrime: "Di mia mamma non parlo mai, se ci fai caso. È simile a me, troppo sensibile. La sensibilità ti dà tanto, però ti fa anche soffrire tanto. Dico sempre che delle persone come mia madre non dovrebbero esserci, per il bene suo. Cerco di parlarne poco, ma la verità è che la amo. Tutto quello che ho fatto nella vità, in realtà è per vederla felice".

L'incontro con Wilma Goich

Serata ricca di sorprese per Daniele Dal Moro, che ha anche rivisto Wilma Goich. La cantante ha preso la parola: "Ti trovo bene. Antonino mi ha detto di dirti che sei un grande. Mi sei mancato tanto e mi manchi ancora tanto, mi mancano i nostri discorsi, i nostri sguardi, la sicurezza che mi hai sempre dato durante i miei momenti di nervosismo, di rabbia, di paura e di tristezza. Però devo dire che notavo in te un certo nervosismo e una rabbia che non mi piaceva. Mi chiedevo: ‘Ma perché deve avere questi scatti, lui che è così dolce e sensibile?'. Però, ora ho notato che ti sei addolcito. La tua dolcezza arriva a me come a tutti". Daniele Dal Moro si è detto felicissimo di rivederla e ha detto di sentire la sua mancanza. Prima di uscire dalla casa, Wilma Goich ha salutato tutti i concorrenti.