Antonino Spinalbese rivede Helena Prestes a Rimini: con lei voltò pagina dopo Belen Rodriguez Incontro tra ex all’evento organizzato dal settimanale Chi: Antonino Spinalbese ha rivisto Helena Prestes con la quale lo scorso anno ha avuto una breve storia d’amore. Alcune stories condivise dal profilo della rivista li ritraggono insieme mentre giocano al calciobalilla. Carlo Motta è fuori Italia.

Helena Prestes e Antonino Spinalbese ieri sera erano a Rimini all'evento a sostegno della popolazione colpita dall'alluvione in Emilia Romagna organizzata dal settimanale Chi: insieme si sono divertiti a giocare a calciobalilla, poi hanno posato vicini davanti ad alcuni fotografi, in compagnia di altri invitati. Un incontro che sarebbe passato inosservato se i due non avessero vissuto, un anno fa, una breve storia d'amore. L'ex naufraga dell'Isola e l'ex concorrente del GF Vip nel giugno 2022 venivano paparazzati insieme mano nella mano per le strade di Milano: davanti ai fotografi si scambiarono anche un bacio. A ottobre fu lei a spiegare i motivi della rottura.

Le immagini di Helena Prestes e Antonino Spinalbese insieme a Rimini

Antonino Spinalbese e Helena Prestes ieri sera hanno rubato la scena scattandosi foto con alcuni invitati all'evento organizzato dalla rivista Chi e giocando insieme a biliardino. Sono stati ripresi tra le stories della rivista mentre, insieme, sfidavano Pierluigi Pardo e Giorgia Venturini al gioco che simula la partita di calcio, conosciuto anche come calciobalilla. La loro vicinanza ha catturato l'attenzione dei fan essendo lei un'ex di Spinalbese: la Prestes sarebbe stata la prima donna con cui l'imprenditore si mostrò pubblicamente dopo la relazione naufragata con Belen Rodriguez.

Helena Prestes e Antonino Spinalbese

Il motivo per cui finì la loro storia

Fu Helena Prestes a raccontare i motivi per i quali la storia con Antonino Spinalbese segnò i titoli di coda. "Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi. Non ci lasciavano un momento in pace, non c'è stato verso di conoscerci. Lui ha una figlia con Belen e deve tutelarla. Non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva ‘tu non capisci'. Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto", le parole durante una puntata del GFVip Party con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Il silenzio di Carlo Motta

A far chiacchierare sui social anche il silenzio di Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes, che tra le stories nelle ultime ore ha aggiunto fotografie scattate dalla Danimarca, dove si trova ora. Potrebbe essere stato solo un incontro di lavoro per l'ex naufraga che a metà giugno, durante la finale dell'Isola, si dichiarò innamorata del suo compagno: "Prima lo frequentavo, in Honduras ho capito di essere innamorata".