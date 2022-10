Helena Pretes: “Perché è finita con Antonino Spinalbese? I paparazzi non ci mollavano mai” La modella brasiliana che ha avuto un flirt con Spinalbese spiega perché è finita tra loro: “Deve tutelare sua figlia. Non poteva venire a cena con me per via dei paparazzi, mi diceva ‘Tu non capisci’”. Helena è convinta che al GFVip non avrà alcuna storia: “Non è pronto”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi, giugno 2022)

Quando Antonino Spinalbese ha varcato la porta rossa del GFVip si era appena lasciato alle spalle il flirt estivo con Giulia Tordini, la creative director con la quale era stato pizzicato insieme a Milano. Qualche settimana prima, le foto dei baci rubati ad Helena Prestes, la modella brasiliana che ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon. Accantonati entrambi i flirt, Spinalbese è poi entrato al reality dichiarando il suo cuore libero.

Secondo Helena Prestes Spinalbese non è pronto a un nuovo amore

Le foto pubblicate a giugno 2022 sul settimanale Chi avevano confermato che tra Spinalbese e la modella brasiliana era scattata la passione. Secondo il settimanale di Signorini, i due si erano concessi persino una vacanza insieme ad Inizia, un luogo per Antonino carico di significati. Intervistata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli a GFVip Party, Helena ha ammesso perché il loro amore si è spento nel giro di pochi mesi. “Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci”, spiega la modella. "Lui ha una figlia con Belen e deve tutelarla. Lui non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva ‘tu non capisci’”. Ma di una cosa è certa: “Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto. Non avrà nessuna storia al Grande Fratello Vip, è molto focalizzato su sua figlia”.

(Foto Chi, giugno 2022)

Antonino Spinalbese jolly amoroso nelle dimamiche del GFVip

Antonino Spinalbese è entrato da single nella casa del Grande Fratello Vip. Sin da subito è stato coinvolto nella dinamica di un’amicizia speciale con Ginevra Lamborghini, che ben presto ha dovuto abbandonare il gioco. Poi spazio alle attenzioni di Giaele, che per una settimana intera lo ha adocchiato scherzosamente, pur senza mai essere ricambiata. Infine Spinalbese è si è intrufolato nella love story tra Antonella Fiordelisi e Edoardo, come elemento “disturbatore della coppia”. Finora insomma ha giocato un po’ da jolly e, non avendo potuto proseguire l’amicizia speciale che lo legava a Ginevra, si è trovato a far fronte a diverse necessità nella casa. Uscirà altrettanto single dal gioco? Ad inizio programma aveva metto ben in chiaro di non aver intenzione di legarsi sentimentalmente a nessuno perché nel suo cuore c’è soltanto la piccola Luna Marie, ma al Grande Fratello nessuna parola è mai definitiva.