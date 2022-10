Helena Prestes: “Al GF Vip, con Nikita si comportano da bulli. Antonino Spinalbese mi ha ferita” Helena Prestes, amica e compagna d’avvenuta di Nikita Pelizon a Pechino Express, ha raccontato a Fanpage.it il percorso della modella al Grande Fratello Vip: “Stanno facendo i bulli con una ragazza che è soltanto se stessa”. Ha poi parlato di Antonino Spinalbese, anche lui nella Casa, con cui ha avuto un flirt.

A cura di Elisabetta Murina

"Al Grande Fratello Vip è semplicemente se stessa". Così Helena Prestes descrive Nikita Pelizon e il suo percorso nella casa più spiata d'Italia. Insieme hanno condiviso l'avventura a Pechino Express nella scorsa edizione e sono diventate amiche. La modella triestina, 28 anni, sta affrontando la sua avventura nel reality con la stessa grinta e determinazione con cui ha percorso gli oltre 7mila chilometri lungo "La Rotta dei Sultani". Il pubblico da casa l'ha capita fin da subito tanto da eleggerla come preferita in una delle ultime puntate. Lo stesso non si può dire degli altri Vipponi, che invece l'hanno criticata e presa in giro sia per il suo modo di parlare che per il sorriso sfoggiato in ogni occasione. Raggiunta da Fanpage.it, Helena ha commentato l'esperienza dell'amica al GF Vip e parlato anche di Antonino Spinalbese, con cui è stata paparazzata di recente e che si trova ora nella Casa.

Stai seguendo il percorso di Nikita al GF Vip?

Sì, anche se negli ultimi quattro giorni davvero poco perché mi sono dovuta preparare per un viaggio. L'ultima cosa che ho visto è che piangeva moltissimo.

É stata eletta come preferita del pubblico la scorsa settimana. Te lo aspettavi?

Certo, sapevo che sarebbe piaciuta così tanto al pubblico. Ho visto che era una delle preferite già nelle prime settimane. Chi la guarda da casa ha capito che è una ragazza sensibile, che non sta giocando ed è per questo che sta andando bene. Nikita non ha la malizia di creare dinamiche e litigi, quello che vuole è fare amicizia con persone nuove e conoscere anche altre versioni di se stessa. Sta vivendo al massimo questa esperienza.

Cosa pensi che gli altri concorrenti non abbiano capito di lei?

Lei ha una faccia molto dura, che quasi ti spaventi e pensi che stia tramando o giocando. In realtà si ferma soltanto dentro di sé, ma non sta facendo nulla di male. E soprattutto non le ho mai visto fare niente di assurdo o che possa essere motivo di dire che sta "usando sostanze". Le accuse che le hanno fatto gli altri concorrenti sono davvero molto gravi.

Tra coloro che più non la sopportano ci sono Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta, pensi siano gelose?

Credo che stiano facendo le bulle con una ragazza che sta vivendo la sua esperienza. Loro devono pensare a creare altre dinamiche, non a giudicare una persona per il modo in cui parla in italiano. E se non fosse stata italiana? Immagina se ci fossi stata io al suo posto, che sono brasiliana e sbaglio spesso le parole. A loro Nikita dà fastidio perché pensano che stia giocando.

A sinistra Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi, a destra Nikita Pelizon

La trovi diversa dalla Nikita che ha fatto Pechino Express con te?

In realtà la vedo uguale. Lei è così tutto il giorno, sta vivendo per come è davvero. A Pechino Express ha imparato tantissimo e al Grande Fratello è soltanto se stessa. É una ragazza molto spirituale.

C'è qualcosa che non ti piace di come si sta comportando nella Casa?

C'è una cosa in Nikita che non mi piace e gliel'ho detta anche durante Pechino Express. É il fatto di avere un blocco verso se stessa e sempre il rifiuto verso gli altri.

Nikita ha un fidanzato che l'aspetta fuori dalla Casa, lo sapevi?

Non sapevo che fosse fidanzata, non me ne ha mai parlato. Magari era una persona che stava frequentando prima di entrare, che sicuramente le vuole bene e la sostiene.

E sapevi del periodo di depressione e di quando ha pensato di togliersi la vita?

Sì, me l'aveva raccontato. E ti dirò di più: il suo cinismo e il suo sorriso sono lo scudo che usa per proteggersi. Visti i momenti bui che ha già vissuto nella vita vede come un male minore quello che le stanno facendo gli altri concorrenti. Poi non mi sembra che abbia creato mai dinamiche in cui parla male di qualcuno.

Vi siete sentite quando hai saputo che sarebbe stata una concorrente del GF?

L'ho chiamata al telefono mentre era in albergo e ho urlato di felicità. Le ho sempre detto che avrebbe dovuto fare il Grande Fratello perché così l'avrebbero conosciuta per quello che è davvero.

Pensi che possa vincere?

Sono sicura che andrà avanti e arriverà in finale. L'unica cosa che mi fa pensare il contrario è che possa iniziare a soffrire il fatto di essere chiusa da troppo tempo dentro la casa.

Nikita Pelizon al GF Vip

Invece per quanto riguarda te, mi confermi che non sarai uno dei nuovi ingressi nella Casa?

La notizia è uscita perché ero a Roma nel giorno in cui Nikita ha parlato di me in confessionale e, nello stesso tempo, anche Antonino Spinalbese ha fatto il mio nome. Quindi i social hanno iniziato a dire che mi trovavo a Roma per quel motivo, ma non è vero, ero in città per un evento di moda. Sicuramente a breve non sarò una concorrente del GF, sono concentrata sul lavoro.

Ma sei mai stata contattata per farlo?

Questo non posso dirlo.

Ti vedremo per una sorpresa a Nikita?

Lo farei volentieri.

Nella casa c’è anche Antonino Spinalbese con cui in passato sei stata paparazzata. Perché tra voi è finita?

Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere. L'unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: "Mi dai un beso?". Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla.

La foto del bacio tra Antonino Spinalbese e Helena Prestes pubblicata da Chi

E dopo la foto?

Lo stesso giorno del bacio abbiamo deciso di interrompere il rapporto. Eravamo a un evento, lui ancora non mi aveva invitato a cena perché era sempre con gli amici, così io ho fatto i miei passi indietro. Non ci siamo più sentiti e sette giorni dopo è uscita la foto. Sono inca***a con lui perché non mi ha nemmeno chiamata per chiedermi se stavo bene. Lui ha già vissuto queste cose, io non sono abituata. Poi l'ho chiamato e ha fatto finita di niente. Ci sono rimasta malissimo.

Lo vedi sincero nel rapporto con Ginevra Lamborghini?

Ginevra era una ragazza che mi piaceva molto, era la luce della Casa, mi rivedevo tanto in lei. Credo che ad Antonino piaccia però non sia pronto per una relazione, non vuole lasciarsi andare perché ha paura di farsi male. Ha fatto la stessa cosa anche con me, gli piacevo ma non mi portava a cena perché c'erano i paparazzi dappertutto. Lui con le donne adesso cammina nel buio perché l'unica della sua vita è la figlia Luna Marì.

Credi che possa esserci un rapporto d’amicizia tra Antonino e Nikita?

Non credo proprio perché lui è davvero poco empatico nei suo confronti. Lei, è vero, non è una ragazza con una personalità facile perché ha vissuto diversi traumi, ma lui non si è neanche interessato. Tutti giudicano Nikita per il suo modo duro di essere, quando in realtà la parte traumatica di ognuno andrebbe ascoltata e capita.

Potrebbe arrivare in finale con lei?

Secondo me no, perché non lo vedo molto interessante come concorrente, non ha una personalità che lo farà arrivare in finale.