Antonino Spinalbese: “Sono stato io a far saltare la relazione con Belen” Antonino confessa che dopo la rottura da Belen, la mamma sarebbe stata pronta a lasciare La Spezia per trasferirsi in un nuovo appartamento con lui a Milano. Spinalbese però ha insistito per cavarsela da solo, puntando sulla responsabilità che ha sentito per la fine del suo amore.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese non ha alcun timore a parlar di Belen Rodrigez. Il gieffino parla della relazione con la madre di sua figlia in maniera matura, senza rancori o toni accesi, come se avesse pienamente metabolizzato la fine del loro amore. Ne parla apertamente, ogni volta che un concorrente nella casa gliene chiede conto. La regia però tollera fino ad un certo punto, basta andare oltre il limite che scatta la “censura”. Si dice che ci possa essere in ballo una ipotetica diffida da parte della showgirl argentina, che per nulla al mondo vorrebbe sentire parlare dei suoi affetti sotto ai riflettori, se non in prima persona.

Le responsabilità della rottura con Belen

La fine dell’amore con Belen, per Spinalbese è stato un nuovo inizio. L’ex hair stilist si è rimboccato le maniche sfruttando tutto il positivo della situazione, reinventatosi papà single a capo di una società di comunicazione. Ha dimostrato di saper bastare a se stesso. “Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto ‘Guarda che mi trasferisco da te. Io le ho detto ‘No, assolutamente. Tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché sono io che ho sbagliato, io che ho fatto saltare una relazione”, ha confessato a Luca Salatino e Cristina Quaranta. Come aveva già raccontato nelle scorse settimane infatti, durante il periodo di crisi con Belen, Antonino avrebbe spesso preso la decisione di lasciare casa, “scappando” dai problemi di quella relazione nata e finita sotto i riflettori. Lasciando intendere di non aver tentato in tutti i modi di salvare il rapporto, ma piuttosto di aver preferito lasciare andare.

Antonino Spinalbese accenna al figlio di Belen, la regia stacca

Nei suoi discorsi c’è sempre di mezzo la figlia della quale è innamorato perso. Il suo legame viscerale con la piccola deriva anche dal fatto di aver perso suo padre da bambino. “Se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me”, ha spiegato. “È quello che manca a me di mio padre”. Il concorrente già ribattezzato “Nino” ha spiegato inoltre com’è nata la scelta del nome Luna Marì. Ci sarebbe di mezzo Santiago, il figlio che Belen ha avuto con Stefano De Martino, al quale piaceva molto il nome Luna per la sorellina. Quando i compagni gli hanno chiesto come fossero i rapporti tra lui e il piccolo, Antonino ha spiegato: “È stato bellissimo…”, ma immediatamente la regia ha staccato l’inquadratura.