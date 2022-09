Antonino Spinalbese: “Durante la crisi con Belen scappavo di casa”, ma la regia del GFVip lo censura Pare che Belen Rodriguez non abbia accolto di buon grado la scelta dell’ex di esporre la loro vita privata al GFVip. Potrebbe essere tra i motivi per cui, già durante le prime confessioni notturne del concorrente, la regia stacca l’inquadratura da Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese si lascia andare alle prime rivelazioni sulla sua storia finita con Belen Rodriguez, nella casa del GFVip. È solo l’inizio, probabilmente, di una lunga dinamica che si svilupperà nel corso del programma, dalla quale si spera che il concorrente riuscirà comunque ad emanciparsi. Non solo perché pare che Belen non abbia preso benissimo la sua scelta di finire sotto le telecamere, ma anche per Spinalbese stesso che potrebbe trovare una nuova dimensione al di fuori di quella sentimentale con la showgirl.

Il racconto di Antonino Spinalbese censurato al GFVip

Durante uno scambio di confidenze, Spinalbese ha raccontato alcuni dettagli sul periodo di burrasca che ha vissuto quando il suo amore con Belen Rodriguez stava giungendo al capolinea. “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti”, spiega ai compagni. “Non so se volersi bene basta in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa”, aggiunge. All’apice della crisi per lui, che non era abituato al mondo del gossip, quella spettacolarizzazione del loro dolore, deve avere accelerato la chiusura del rapporto. “Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”. A quel punto la regia ha staccato l'inquadratura, prima che Antonino terminasse le sue confessioni.

L’amore per la piccola Luna Marì

Ciò che continua a ribadire è che l’amore e la dedizione per la figlia che hanno avuto in comune è fuori discussione. “La mia bambina è tutto per me. Mi manca, ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni”, cerca di rassicurarsi. La piccola nata da un amore tanto passionale quanto fugace, ha ridimensionato le sue priorità. “Da giovane volevo sposarmi, ma non volevo avere figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e poi invece la vita ti mette davanti a cose inaspettate”.