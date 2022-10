Antonino Spinalbese si assume le colpe della squalifica di Ginevra: “Ho detto io quella parola” Antonino Spinalbese si sente parzialmente responsabile della squalifica di Ginevra, sottolineando che non se lo sarebbe meritato e che il suo percorso è stato costellato da momenti che non hanno dato giustizia alla sua persona.

La squalifica di Ginevra Lamborghini, nella puntata del Grande Fratello Vip, ha lasciato sgomenti gli altri concorrenti che non si aspettavano di vedere adottati dei provvedimenti così forti. La reazione dell'influencer è stata implacabile, distrutta dall'accaduto è scoppiata in un pianto disperato, tra l'amarezza di aver concluso così presto la sua permanenza nel reality show e il senso di colpa per aver pronunciato una frase terribile. Davanti al pianto convulso della gieffina, Antonino Spinalbese, che aveva instaurato con lei un bel rapporto, si assume parte della colpa per la sua squalifica.

Il senso di colpa di Antonino Spinalbese

Erano insieme quando Ginevra Lamborghini ha pronunciato quella frase che le è valsa la cacciata dalla casa più spiata d'Italia, per cui Spinalbese si sente quasi responsabile del provvedimento preso nei suoi confronti, dal momento che lei aveva ripreso una frase dell'hairstylist:

Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita.

Antonino parla del percorso di Ginevra al GF

Parlando con Cristina Quaranta, quindi, continua il suo discorso facendo una riflessione su come sia difficile gestire un gioco come il Grande Fratello, dove si è ripresi costantemente e c'è quindi il rischio che ogni espressione venga analizzata nel minimo dettaglio. A questo, poi, Spinalbese aggiunge una considerazione sul percorso di Ginevra, finora costellato da una serie di insuccessi:

