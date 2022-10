Antonino Spinalbese non perdona Edoardo Donnamaria: “Ha detto che sono un mezzo padre, l’ho eliminato” Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha spiegato ad Antonella Fiordelisi perché non ricucirà mai il rapporto con Edoardo Donnamaria.

Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha confidato a Antonella Fiordelisi, il motivo per cui ritiene definitivamente concluso il suo rapporto con Edoardo Donnamaria. In particolare, il concorrente si è infastidito dopo avere ascoltato una frase del gieffino.

La nomination che non è andata giù a Antonino Spinalbese

Ma andiamo con ordine. Antonino Spinalbese ha perso ogni interesse nell'idea di recuperare un rapporto con Edoardo Donnamaria nel momento in cui quest'ultimo lo ha nominato, dopo essersi dimostrato suo amico per tre settimane:

Edoardo mi ha nominato dopo che per tre settimane stavamo insieme fino alle sei del mattino, dove io venivo a dare i consigli prima a te e poi a lui. Mi ha portato di là e ha detto: "Nomino Antonino perché è la persona meno vera della casa".

Cosa ha detto Edoardo Donnamaria su Antonino

Inoltre, a portare Antonino Spinalbese ad allontanarsi del tutto, sarebbe stata una frase che avrebbe pronunciato Edoardo: "E non è finita. Cosa ha fatto? Dopo che io ho scherzato con te, dopo quel gesto di là in magazzino…in più cos'è che ha detto di là, "Antonino è un mezzo padre", dicendo "Ma no, è giuridica come frase". Sì, ma qual era la sua intenzione? Tutti quanti giudicano sempre e solo me". Antonella Fiordelisi si è dimostrata comprensiva con lui:

Io capisco che tu ci sia rimasto male, se parlavate così tanto prima. Pensa che io nemmeno me n'ero accorta. Mi dispiace che lui ti abbia nominato, dando quella motivazione. Però lui è venuto da te due volte…

Ma Antonino ha tagliato corto, ribadendo di non avere alcuna intenzione di fare pace: "Tu non capisci, noi siamo stati insieme tre settimane e poi mi ha nominato dicendo che sono la persona meno vera della casa. Non mi va proprio di fare pace. L'ho proprio eliminato. Quando vado alle nomination, penso che lui sia già stato eliminato per me. Figurati".

