Helena Prestess su Carlo Motta: “Prima dell’Isola lo frequentavo, poi ho capito di essere innamorata” Helena Prestess ha fatto il suo ingresso in studio durante la finale dell’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha parlato dell’amore che prova per Carlo Motta: “Ho capito di essere innamorata in Honduras, ho sentito la sua mancanza”, le parole prima che lui facesse il suo ingresso in studio con un mazzo di rose.

In onda questa sera su Canale 5 la finale dell'Isola dei Famosi 2023. Dopo aver parlato con i finalisti in Honduras, Ilary Blasi ha chiamato in studio Helena Prestess, una delle protagoniste dell'edizione. L'ex naufraga ha commentato lo scontro avvenuto durante la semifinale tra il fidanzato Carlo Motta e Vladimir Luxuria in studio: "Non so perché tutti sospettano della mia relazione con lui, ho capito di essere innamorata sull'Isola", le parole prima di incontrarlo.

Le prime parole di Helena Prestess

Helena Prestess in studio durante la finale dell'Isola dei Famosi ha commentato la lite nata durante la penultima puntata del reality: l'opinionista Vladimir Luxuria ha sempre messo in dubbio la relazione tra la modella e Carlo Motta, così quest'ultimo ha sbottato. L'ex naufraga, chiamata a commentare quanto accaduto in precedenza, ha confessato di aver capito di amarlo durante la sua permanenza nel programma:

Non so perché tutti sospettano, prima di entrare ero insicura della relazione, non credevo all'amore. Ma sull'Isola, dalla seconda settimana, ho sentito che mi mancava, mi sono resa conto che sono innamorata. Lo frequentavo da tempo, avevo paura di amare di nuovo, ringrazio il programma perché per me è stato bellissimo.

Vladimir Luxuria ha chiuso l'argomento scherzando e sostenendo di aver finalmente tirato fuori un altro lato del carattere di Carlo Motta, apparso sempre pacato e tranquillo.

La sorpresa di Carlo Motta

Ilary Blasi ha così deciso di fare uno scherzo ad Helena Prestess raccontandole che Carlo Motta non si sarebbe presentato negli studi Mediaset per via dello scontro con Vladimir Luxuria. Mentre inventava la storia, il modello ha fatto il suo ingresso alle spalle della fidanzata per farle una sorpresa, con un mazzo di rose tra le mani. La Prestess si è subito alzata per abbracciarlo e baciarlo, "Vi sbaciucchiate dopo. Questa estate almeno 4 copertine di gossip facciamole perché senò qua facciamo una figuraccia" è stato il commento finale di Ilary Blasi.