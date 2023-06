La prima foto di Spinalbese con Carolina Stramare, Antonino cancella lo scatto dopo qualche istante Antonino Spinalbese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Carolina Stramare, ex Miss Italia che starebbe frequentando da qualche mese. Lo scatto è rimasto online solo una manciata di minuti prima di essere cancellato.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Spinalbese ha postato sul suo profilo Instagram la prima foto con Carolina Stramare, ex Miss Italia che sta frequentando da qualche mese. La foto in questione è rimasta tra le Instagram stories dell’ex compagno di Belén Rodriguez solo una manciata di minuti prima che Spinalbese la cancellasse. Ignoti i motivi che lo hanno spinto a eliminare lo scatto in questione: potrebbe essersi trattato di un errore di pubblicazione oppure di una scelta di Antonino che, secondo qualcuno, avrebbe rimosso lo scatto dopo gli insulti ricevuti soprattutto da parte dei “Gintonic”, il gruppo di fan che per tutta la durata del Grande Fratello Vip ha seguito l’evoluzione del rapporto tra Spinalbese e Ginevra Lamborghini, rapporto mai decollato (e secondo alcune indiscrezioni, corroborate da un’ammissione dell’ex fidanzato di Ginevra, mai nemmeno cominciato).

Il rapporto tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare

Antonino e Carolina si frequentano già da mesi. Fu il sito Whoopsie a sorprenderli insieme per la prima volta a poche settimane dall’uscita di Spinalbese dalla Casa del Grande Fratello Vip. Furono quelle foto le prime a far intuire una crisi nel rapporto tra l’ex compagno di Belén Rodriguez e la famosa ereditiera sorella di Elettra Lamborghini. Dopo quel primo avvistamento insieme, i due hanno continuato a frequentarsi senza mai comparire insieme sui social. Ma gli avvistamenti sempre più frequenti avevano spinto i fan a pensare che quello nato tra loro fosse un rapporto importante.

Chi è Carolina Stramare

Ex miss Italia, Carolina Stramare è una modella e influencer. Proprio quest’anno, per la prima volta, ha partecipato al docu-reality Pechino Express in coppia con Barbara Prezia, collega con la quale formava il duo delle Mediterranee. Originaria di Genova, ha 24 anni. Diversi sono i flirt che le sono stati attribuiti negli anni, nessuno confermato apertamente dalla modella. Fidanzata a lungo con Alessio Falsone, imprenditore ed ex calciatore nel Milazzo (serie C), in passato Carolina è stata accostata a Eros Ramazzotti, Christian Maldini, Matteo Bocelli, l’ex secondo portiere dell’Inter Ionut Andrei Radu e, più recentemente, Dusan Vlahovic. La modella non ha mai confermato questi presunti legami sentimentali.