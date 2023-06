Kevin McKidd di Grey’s Anatomy bacia Danielle Savre dello spin off Station 19: l’amore nato sul set Dopo la fine del secondo matrimonio, Kevin McKidd, Owen Hunt di Grey’s Anatomy, ritrova l’amore: l’attore è stato paparazzato con Danielle Savre, attrice nel cast dello spin-off del medical drama, Station 19. Le foto della vacanza in Italia.

È scoppiato l'amore in casa Shondaland. L'attore e regista britannico, volto noto in Grey's Anatomy, Kevin McKidd, è stato paparazzato mentre si scambiava baci e abbracci con Danielle Savre di Station 19, spin-off del medical drama di Shonda Rhimes. I due sono stati fotografati durante una vacanza in Italia.

Il bacio di Kevin McKiss e Danielle Savre

Kevin McKidd alias Owen Hunt e Danielle Savre, che in Station 19 interpreta il ruolo del vigile del fuoco Maya Bishop, sono stati paparazzati durante uno scambio di tenerezze al mare. Stando a quanto si legge su People.com, i due starebbero trascorrendo una vacanza in Italia, sul lago di Como. La coppia è stata avvistata anche mentre visitava la città di Bellagio. Si sarebbero conosciuti sul set: i due sono apparsi in diversi episodi "crossover" tra le due serie tv di Shondaland, Grey's Anatomy e Station 19.

La notizia della nuova relazione di Kevin McKidd arriva dopo la separazione dall'ormai ex moglie Arielle Goldrath McKidd con la quale ha avuto due figli, Aiden e Nava.

La storia con Danielle Savre dopo il divorzio da Arielle Goldrath

Kevin McKidd, stando alle foto condivise dai tabloid americani, avrebbe voltato definitivamente pagina dopo la fine del matrimonio con Airelle Goldrath. I due si sarebbero separati a causa di "incompatibilità caratteriali": lei avrebbe chiesto la custodia fisica e legale congiunta dei figli, Aiden (4 anni) e Nava (3 anni). Si erano sposati nel 2017, il divorzio è arrivato ufficialmente nel 2022. Prima di conoscere Arielle, McKidd aveva avuto un altro matrimonio con Jane Parket dal quale sono nati Iona (21 anni) e Joseph (23 anni). A distanza di un anno dalla fine del secondo matrimonio, l'attore di Grey's Anatomy ha voltato pagina con la collega Danielle Savre, attrice e sostenitrice della comunità LGBTQ+. Nel 2022 rivelò a GCN Magazine, si legge su People.com, di amare sia le donne che gli uomini.