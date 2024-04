video suggerito

Joe Bastianich nuovo fidanzato di Sonia Bruganelli? L’ex moglie di Bonolis: “Non è abbastanza ricco” Durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, Matilde Brandi ha suggerito a Sonia Bruganelli di prendere in considerazione l’idea di pensare a Joe Bastianich come suo prossimo fidanzato. Lesta la replica dell’opinionista: “Non è abbastanza ricco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Joe Bastianich prossimo fidanzato di Sonia Bruganelli? È improbabile. A stroncare sul nascere l’indiscrezione è stata l’opinionista dell’Isola dei famosi dopo che Matilde Brandi, concorrente del reality, aveva suggerito l’idea che la donna prendesse in considerazione l’idea di cominciare una relazione con il compagno di gioco. Un suggerimento che Bruganelli non ha accolto e al quale ha replicato in questi termini: “Impossibile. Non è abbastanza ricco”. Una replica che cavalca un tema assai caro all'opinionista: il diritto di poter sfoggiare pubblicamente il benessere economico del quale gode da sempre.

Sonia Bruganelli è la ex moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è stata legata per anni a Paolo Bonolis, altro conduttore di punta Mediaset. La separazione tra i due è stata comunicata di comune accordo lo scorso anno. Genitori di tre figli, Paolo e Sonia hanno deciso di separarsi sotto il profilo sentimentale ma sono rimasti ottimi amici. Non è raro che i due si concedano lunghe vacanze in famiglia alle quali partecipano entrambi. Vivrebbero ancora a pochissima distanza l’uno dall’altra, per poter continuare a garantire ai loro figli una continuità che consenta a tutti di adattarsi alla nuova dimensione familiare.

Sonia Bruganelli è l’opinionista dell’Isola dei famosi

Sonia Bruganelli, a partire da quest’anno, è diventata opinionista dell’Isola dei famosi. Dopo due anni al Grande Fratello al fianco di Alfonso Signorini, la donna è passata a commentare le avventure dei naufraghi che partecipano al reality show condotto, per la prima volta quest’anno, da Vladimir Luxuria. Ad affiancarla è il giornalista Dario Maltese, popolare mezzobusto del Tg5. Una scelta che conferma la volontà della rete di tenere alta la caratura del cast dei programmi Mediaset. Anche per il Grande Fratello, per la prima volta nell’edizione appena concluso, si è deciso di affidare il ruolo di opinionista a una giornalista, Cesara Buonamici.