La borsa da 40 mila euro sfoggiata da Sonia Bruganelli al GF Vip sarebbe un regalo di Paolo Bonolis Alfonso Signorini ha posto l’attenzione sulla borsa indossata da Sonia Bruganelli in prima serata al Grande Fratello Vip il 17 dicembre. Si tratta di un modello il cui costo si aggirerebbe intorno ai 40 mila euro.

A cura di Stefania Rocco

Grande attenzione per la borsa sfoggiata da Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip, nel corso della puntata andata in onda sabato 17 dicembre. A puntare il faro sull’accessorio in questione è stato il conduttore Alfonso Signorini che non ha potuto fare a meno di evidenziare l’importanza della borsa in questione, confermata dalla stessa Sonia. Si tratta do una mini bag di Hermes.

Alfonso Signorini: “La borsa dei sogni, due anni di attesa per averla”

Dopo avere salutato Sonia seduta al solito posto in studio, Alfonso ha evidenziato la borsa indossata da Sonia, mostrandola alle telecamere: “Scusate, non so se Pollacci può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio. Una minibag di Hermes, lo diciamo. La sognano tutte le donne. Come hai fatto ad averla? Sai che co vogliono due anni di prenotazione per averla. Sembra la borsetta delle bambole”.

Sonia Bruganelli: “Ho detto a Paolo Bonolis che era per le bambine”

Sonia ha quindi spiegato che la borsetta di Hermes sarebbe stata un regalo del marito Paolo Bonolis: “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”. La battuta di Sonia è stata accolta con un applauso del pubblico in studio. Ma quanto vale la mini bag sfoggiata dall’opinionista nello studio del Grande Fratello Vip? Secondo le informazioni disponibili in rete il suo costo si aggirerebbe intorno ai 40 mila euro (39.147 euro per la precisione). Ma l'opinionista, a dispetto delle critiche collezionate frequentemente sui social, non ha mai avuto problemi a sfoggiare pubblicamente la sua fortuna. Celebre, in questo senso, è la guerra social ingaggiata con centinaia di follower (da anni ormai) a causa dell'utilizzo dell'aereo privato per spostarsi, mezzo il cui uso Bruganelli ha sempre difeso strenuamente.