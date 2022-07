Sonia Bruganelli: “Preferisco pagare un aereo privato, piuttosto che passare ore in aeroporto” Sonia Bruganelli non ha timore di dire sempre ciò che pensa, anche quando sa di poter essere divisiva. L’opinionista del GF, infatti, dichiara apertamente di preferire un aereo privato ad una compagnia di linea per i suoi viaggi.

A cura di Ilaria Costabile

Sonia Bruganelli non ha alcuna intenzione di risultare diversa da com'è, ovvero una donna che non ha paura di dire quello che pensa, in ogni circostanza. L'opinionista del Grande Fratello Vip in vista dell'estate, periodo in cui si viaggia con più frequenza, ha pubblicato un post su Instagram che la ritrae seduta comodamente in una poltrona di pelle di un aereo, si tratta ovviamente di un mezzo privato e spiega con molta chiarezza e sfrontatezza il perché di questa scelta.

Il post di Sonia Bruganelli

Consapevole di essere divisiva e di dire cose che potrebbero urtare la sensibilità di chi la legge, Sonia Bruganelli non esita però a condividere un pensiero sulle modalità di viaggio che preferisce e quindi accanto allo scatto scrive, non senza lanciare velate frecciatine a personaggi dello spettacolo che hanno avuto di recente disavventure con gli aerei di linea:

Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto , riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto ( come sempre).

Tra i commenti di chi applaude alla sua schiettezza e chi approva le sue motivazioni, dichiarando che con i propri soldi si è liberi di fare ciò che più si desidera, c'è chi invece contesta l'ostentazione, più che la scelta in sé. Ma alle critiche, la Bruganelli, era più che preparata.

Il ritorno da opinionista

La produttrice e ormai personaggio televisivo, si sta preparando per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo settembre. Confermata, sebbene avesse dichiarato di non voler più far parte dello show perché comunque impegnata nei suoi progetti al di fuori del reality, si troverà quest'anno a dividere la poltrona con Orietta Berti. Dopo i battibecchi e la sopportazione mal celata con Adriana Volpe, la moglie di Paolo Bonolis sta affilando gli artigli e preparando commenti pungenti e sferzanti, che hanno contraddistinto la sua partecipazione allo show di Canale 5.