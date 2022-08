Sonia Bruganelli su Flora Canto dopo quel commento sull’aereo privato: “Eravamo amiche, ora non più” Ad un fan che le ha chiesto se fosse ancora amica di Flora Canto, Sonia Bruganelli ha confessato di non vederla più: “Le cose cambiano” ha scritto. Lo scorso 12 luglio la moglie di Brignano commentò le affermazioni dell’opinionista del GF VIP sull’uso dell’aereo privato con una punta di fastidio.

A cura di Gaia Martino

Dopo settimane di supposizioni arriva la conferma che tra Sonia Bruganelli e Flora Canto i rapporti si siano rotti. Già un commento lo scorso 12 luglio da parte della moglie di Enrico Brignano aveva alimentato il gossip, anche l'assenza della coppia Bonolis Bruganelli al loro matrimonio risultava essere un indizio, ora è l'opinionista del Grande Fratello VIP a fare chiarezza e rivelare che non sono più amiche. "Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme" è stata la domanda di un utente Instagram alla quale è arrivata poco dopo risposta.

Sonia Bruganelli e Flora Canto non sono più amiche

Sonia Bruganelli ieri ha aperto un box domande ai suoi follower di Instagram che si sono divertiti a chiederle curiosità sulla sua vita privata. Tra queste anche una relativa alla sua – ormai passata – amicizia con Flora Canto. "Ma non siete più amiche? Eravate spesso insieme" ha chiesto un fan, e la risposta è arrivata subito.

Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano.

La diretta interessata non ha commentato sino ad ora le parole social di cui è anche lei protagonista ma il suo commento dello scorso 12 luglio sulle possibilità economiche dell'"ex" amica potrebbe essere stato uno dei motivi del distacco.

Cosa disse Flora Canto sulla moglie di Bonolis

"Preferisco pagare un aereo privato piuttosto che passare ore in aeroporto" aveva scritto Sonia Bruganelli sui social, un post destinato a sollevare polemiche soprattutto nel periodo in cui gli aeroporti erano affollati a causa degli scioperi che hanno reso anche Flora Canto vittima. Proprio quest'ultima, che aveva raccontato la sua drammatica disavventura prima di partire, è intervenuta sulla questione replicando ad un utente che l'aveva flaggata sotto il post dell'"amica": "Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato. Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi". La rottura potrebbe addirittura avere radici più lontane, a fatti risalenti al 2020 quando al funerale di Gigi Proietti accusarono la moglie di Enrico Brignano di aver allontanato di proposito il marito da Paolo Bonolis per paura del Covid, gesto poi smentito dalla conduttrice.