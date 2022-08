Flora Canto racconta gli imprevisti nel giorno delle nozze: “Enrico non riusciva a stare in piedi” Flora Canto ed Enrico Brignano sono diventati marito e moglie lo scorso 30 luglio. L’attrice racconta alcuni imprevisti verificatisi prima della cerimonia, ma poi risolti brillantemente.

A cura di Ilaria Costabile

Flora Canto ed Enrico Brignano sono diventati marito e moglie, lo scorso 30 luglio. Il loro è stato un matrimonio desiderato e arrivato dopo anni insieme e la nascita di due figli, Martina e Nicolò. L'evento è riuscito più che bene, ma come racconta l'attrice in un'intervista al settimanale Gente, non è mancato qualche imprevisto che, però, non ha intaccato la felicità di un giorno così importante.

Gli imprevisti prima delle nozze

Un momento di gioia condiviso con più di 150 invitati, in una bellissima villa nel Lazio, dove amici e parenti hanno festeggiato l'amore tra l'attore romano e la sua dolce metà. "Sono felice che gli ospiti abbiano partecipato alla nostra favola d’amore. È stato tutto perfetto, non era scontato. Gli unici imprevisti si sono presentati la mattina, appena svegli, ma li abbiamo superati brillantemente". Non sono mancati, quindi, attimi di tensione prima della cerimonia, cose che per una sposa rappresentano un vero e proprio a dramma a qualche manciata d'ore dal coronamento di un sogno, e infatti anche Flora Canto per qualche momento ha temuto il peggio, ma poi è andato tutto secondo i piani, come racconta alla testata:

La sera prima delle nozze, in un’atimosfera quasi sospesa, speciale, abbiamo dormito insieme nella villa. Una scelta di praticità: avendo due bambini piccoli, l’idea era di separarci al mattino per i preparativi.Peccato che alle sei ho aperto gli occhi perché ho sentito gocce di acqua sui vetri. Pensavo fosse la condensa, era pioggia. Dopo quaranta giorni si solleone, stava piovendo. Non mi sono più riaddormentata, in attesa della schiarita. Avevo appena tirato un sospiro di sollievo quando, alle 8:30, Enrico si è svegliato con il colpo della strega, non riusciva a stare diritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi. Per fortuna dopo poco è arrivata Eva Presutti, la wedding planner, che mi ha rassicurata: “Ho tutto sotto controllo”.

I momenti emozionanti del matrimonio

I festeggiamenti sono andati a gonfie vele e ci sono stati anche degli attimi che la coppia è riuscita tra un brindisi e l'altro, a riservarsi solo per sé. L'attrice, infatti, ha raccontato che il suo neo marito le aveva preparato un video in cui raccoglieva i momenti più belli degli anni trascorsi insieme, a seguito del quale è partita la musica e Brignano le ha dedicato "Una lunga storia d'amore di Gino Paoli, "Mi sono commossa tanto" ha ammesso la neo sposa, che ha poi ricordato anche il momento in cui le è stato regalato un bellissimo anello che aveva notato quando insieme al futuro consorte era andata a comprare le fedi.