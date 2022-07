Enrico Brignano e Flora Canto sposi: le foto e i video delle romantiche nozze vista mare Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati sabato 30 luglio in una romantica location affacciata sul mare a Ladispoli, la stessa scelta anche per il ricevimento. Presenti numerosi parenti e amici, anche alcuni volti noti della tv. Le foto e i video dell’evento.

A cura di Elisabetta Murina

Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati. Insieme dal 2014, la coppia ha coronato il suo sogno d'amore nella giornata di sabato 30 luglio in una romantica location affacciata sul mare a Palo Laziale, poco distante da Ladispoli. Una cerimonia da favola alla quale hanno partecipato numerosi parenti e amici. Tra questi diversi volti noti della tv, come Matilde Brandi e la conduttrice Tosca d'Aquino, damigella e migliore amica della sposa.

I festeggiamenti di Flora Canto ed Enrico Brignano sposi

Enrico Brignano e Flora Canto hanno scelto di pronunciare il fatidico sì in uno splendido giardino, a pochi passi dal mare, presso l'hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale. Come annunciato dalla stessa sposa in una recente intervista e mostrato sui social dagli invitati, alla festa era presente un palco sul quale diversi artisti si sono esibiti per gli invitati, rendendo l'atmosfera ancora più magica. Alle spalle del palco anche un grande ledwall, dove è stato proiettato un romantico filmato che ha ripercorso le tappe più significative della storia d'amore degli sposi, iniziata otto anni fa. Al centro hanno gli stessi Enrico Brignano e Flora Canto hanno aperto le danze sulle note de L'emozione non ha voce di Adriano Celentano, abbracciandosi teneramente uno all'altra e muovendosi a tempo di musica. Spazio poi a balli più scatenati, canti e divertimento.

(Instagram @matildebrandireal)

Il taglio della torta

Dopo una serata di festeggiamenti è arrivato il momento tanto atteso dal taglio della torta. Per farlo gli sposi hanno scelto ancora una volta un angolo suggestivo della location, direttamente di fronte al mare. Candele accese ai piedi della torta e un dolce a più piani con i loro nomi in cima, Enrico Brignano e Flora Canto si sono scambiati un romantico bacio davanti ai presenti, tra i quali c'erano anche i due figli. Il tutto accompagnato e reso ancora più magico da fuochi d'artificio a fare da sfondo.

(ph credits: Instagram)