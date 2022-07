Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati, le prime foto dell’evento Enrico Brignano e Flora Canto hanno detto sì. Le nozze sono state celebrate sabato 30 luglio di fronte al mare di Ladispoli. Sui social le prime foto dell’evento.

A cura di Stefania Rocco

Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati. Di fronte al mare di Ladispoli, nella suggestiva cornice offerta dall’hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale (a svelare la location sono state alcune delle foto postate dagli invitati sui social) l’attore e la compagna hanno pronunciato il sì annunciato da mesi e reso noto dopo la romantica proposta di matrimonio all'Arena di Verona. Già genitori di due figli, Flora ed Enrico hanno voluto che la cerimonia non fosse esibita sui social. Poche le foto filtrate fino a questo momento. Gli sposi compaiono solo in una manciata di scatti postati in rete dagli amici e che mostrano solo il viso.

Il matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano

Flora Canto aveva già svelato che avrebbe sposato il compagno Enrico Brignano nel corso di una cerimonia “all’americana”. Niente chiesa e altare, dunque. Il sì è stato pronunciato in uno splendido giardino alla presenza dei numerosi invitati. Diversi i personaggi famosi che hanno preso parte all’evento. Tra gli Tosca D’Aquino, la migliore amica della sposa, e Matilde Brandi. “Ci saranno quattro violiniste ad accompagnarmi dal mio ingresso all’arco dei fiori dove ci sarà Enrico”, aveva svelato l’attrice al settimanale Gente, “Ci saranno un palco, una band, un ledwall sul quale proiettare foto e video. Canteremo, balleremo”. 150 gli ospiti presenti, compresi numerosi artisti.

L’amore tra Flora Canto ed Enrico Brignano

Flora Canto ed Enrico Brignano stanno insieme dal 2014. Sono genitori di due figli, Martina e Niccolò nati nel 2017 e nel 2021. La proposta di matrimonio è arrivata nell’ottobre scorso all’Arena di Verona durante uno spettacolo del comico che ha voluto accanto a sé la compagna. “È stata, credo, una delle cose più emozionanti della mia vita”, aveva raccontato Flora che non aveva mai nascosto, nemmeno pubblicamente, il desiderio di sposare il compagno.