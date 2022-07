Sonia Bruganelli e l’aereo privato, Flora Canto: “Con i soldi di Bonolis lo farei anch’io” Flora Canto punge Sonia Bruganelli dopo il post in cui la moglie di Paolo Bonolis torna sulla questione “aereo privato”. “Se avessi i soldi di Bonolis, anch’io viaggerei così”, ha scritto la compagna di Brignano.

A cura di Stefania Rocco

Un post destinato a sollevare polemiche quello di Sonia Bruganelli che è tornata a parlare di viaggi e aerei privati, consapevole – come ogni estate, a dire il vero – del potenziale polverone che sia sarebbe alzato. Dopo che la moglie di Paolo Bonolis e opinionista del Grande Fratello Vip ha scritto via Instagram di continuare a preferire non utilizzare i voli low cost delle compagnie aeree, per ovvie motivazioni, è stata Flora Canto a intervenire sulla questione.

Il post di Flora Canto

È stata una utente a taggare Flora sotto il post di Sonia Bruganelli, probabilmente facendo riferimento a un recente sfogo della donna che aveva denunciato le difficoltà legate a un viaggio fatto a bordo di un aereo di linea rivelatosi particolarmente complesso. Ma la replica di Flora era inattesa. La donna, compagna di Enrico Brignano, sembrerebbe avere replicato con una punta di fastidio alle affermazioni di Sonia, lasciando intendere che tali spostamenti privilegiati siano da attribuire all’invidiabile disponibilità e economica del conduttore. “Ma fa benissimo!”, ha scritto Flora, “Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”.

Che cosa aveva scritto Sonia Bruganelli

Sonia, in un post pubblicato su Instagram, aveva posto l’accento sulla scomodità dei voli low cost. “Giuro che prima o poi la smetto”, aveva scritto la donna su Instagram, “per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”.