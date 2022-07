“Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi?”, la coppia combatte il gossip con un video in vacanza Sembrava che uno degli ultimi tweet pubblicati fosse un campanello d’allarme, in molti sospettavano che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis fossero in crisi: la coppia ha smentito poche ore fa ballando insieme durante la loro vacanza a Formentera.

A cura di Gaia Martino

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono legati dal 1997, nel 2002 hanno celebrato il loro matrimonio dal quale sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele. Agli occhi dei telespettatori italiani rappresentano una delle coppie più solide e apprezzate della tv italiana, eppure un tweet della produttrice televisiva, che sarà ancora opinionista del Grande Fratello VIP, aveva fatto cadere qualche certezza. "Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai" aveva scritto quattro giorni fa la Bruganelli su Instagram. In tanti, tra gli utenti social, hanno iniziato a chiedersi se si riferisse alla relazione col marito, ma un video pubblicato nelle ultime ore, mentre sono in vacanza, spazza via ogni dubbio.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ballano insieme a Formentera

Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis si stanno godendo le vacanze a Formentera con alcuni amici e ieri sera hanno deciso di scatenarsi a ritmo di musica. Un'amica, Flaminiza Bolzan, ha condiviso tra le sue stories di Instagram un video nel quale la coppia più amata della tv balla insieme sulle note del brano pop Can't Stop the Feeling!. Lo stesso momento immortalato è stato condiviso anche dall'opinionista del GF VIP su Instagram – "La vita a Formentera, questa è vita" – e mette così a tacere ogni gossip.

Le differenze caratteriali che li uniscono

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono legati da un amore puro e da una profonda stima. : "La differenza tra noi è che lui ama entrare in contatto con le persone, ha tanta pazienza, io meno. È un professionista straordinario, lo conosco da 26 anni e nonostante non sia romantica vedere parte della sua storia professionale è una cosa che mi emoziona" aveva raccontato la produttrice televisiva durante l'intervista di coppia a Verissimo. Anche il marito raccontò a sua volta cosa gli piaceva di lei: "Mi piace la sua velocità mentale. La capacità di leggere ironicamente, ma con spessore, quello che osserva". Il conduttore tornò solo ospite di Silvia Toffanin e anche in quell'occasione raccontò dell'amore che prova per Sonia Bruganelli: "Ci divertiamo insieme, ridiamo, siamo migliori amici" disse e l'ultimo video di coppia condiviso nelle ultime ore dimostra le sue parole.