Sonia Bruganelli opinionista al GF Vip 7: la notizia a sorpresa Stando a quanto riporta TV Blog, Sonia Bruganlli tornerà come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda dal 19 settembre su Canale 5. Una notizia che arriva inaspettata, dal momento che la moglie di Paolo Bonolis ha più volte dichiarato di volersi dedicarsi ad altri progetti.

Sonia Bruganelli tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip. A lanciare lo scoop è stato Tv Blog, che ha parlato di una riconferma della moglie di Paolo Bonolis in questo ruolo, nonostante avesse più volte dichiarato l'intenzione di dedicarsi ad altri progetti televisivi. Una notizia che arriva quindi a sorpresa e che dà le prime informazioni sulla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, che partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo 19 settembre.

La riconferma di Sonia Bruganelli come opinionista

Stando a quanto anticipato da Tv Blog, Sonia Bruganelli siederà sulla poltrona rossa dell'opinionista anche nella prossima edizione del GF Vip. La diretta interessata, non molto tempo fa, aveva dichiarato prima l'intenzione di dedicarsi ad altri progetti televisivi e poi l'ipotesi di un ritorno solo se fosse stata l'unica. Al momento non si sa chi la affiancherà in studio, ma pare certo che non sarà più Adriana Volpe, con la quale erano nati più volte scontri infuocati in diretta. Alfonso Signorini, secondo le indiscrezioni, avrebbe corteggiato a lungo la moglie di Bonolis per convincerla a tornare dopo l'esperienza di quest'anno e pare che lei abbia accettato, nonostante gli impegni come produttrice tv sempre per contro di Mediaset.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al GF Vip 6

Cosa aveva detto Sonia Bruganelli sulla possibilità di tornare al GF Vip

La notizia di Sonia Bruganelli al GF Vip 7 arriva inaspettata dal momento che più volte la diretta interessata aveva dichiarato di non voler tornare a ricoprire il ruolo di opinionista. In un'intervista rilasciata a Chi lo scorso gennaio, ancora prima della fine dell'edizione, aveva detto: "Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò". In diversi altre occasioni era poi tornata sull'argomento, ribadendo l'intenzione di voler prendere le distanze dal reality. Sempre alle pagine del settimanale di Alfonso Signorini, infatti, aveva precisato: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Tuttavia, la moglie di Bonolis, produttrice tv, aveva lasciato aperta una strada sul suo ritorno mettendo una condizione: essere l'unica al fianco del conduttore. Sarà davvero così?