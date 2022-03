Sonia Bruganelli: “Ancora opinionista al GF Vip? Solo se fossi l’unica accanto ad Alfonso Signorini” Prima aveva escluso categoricamente questa strada, ora invece Sonia Bruganelli lascia una porta aperta alla possibilità di tornare come opinionista al Grande Fratello Vip al fianco di Alfonso Signorini. Ma a una sola condizione.

A cura di Elisabetta Murina

Tra le pagine del settimanale Chi, Sonia Bruganelli aveva dichiarato che non sarebbe tornata come opinionista al Grande Fratello Vip. Un ruolo che ha ricoperto per la prima volta quest'anno, insieme ad Adriana Volpe, con la quale non sono mancate accese discussioni e frecciatine reciproche. Ora però la moglie di Paolo Bonolis sembra tornare sui suoi passi e lascia una porta aperta alla possibilità di rinnovare la sua presenza in studio. Ma a una sola condizione, come ha raccontato in un'intervista rilasciata a Superguida Tv.

Sonia Bruganelli lascia un porta aperta al GF Vip

A GF Vip quasi finito (la finale sarà il 14 marzo), Sonia Bruganelli tira le somme di questa nuova esperienza e guarda al futuro. Solo qualche settimana fa aveva categoricamente escluso la possibilità di replicare la sua presenza al fianco di Alfonso Signorini in studio. Ora però sembra aver cambiato idea, ma a una sola e ben precisa condizione: di essere da sola. Non è un segreto che tra lei e Adriana Volpe, altra presenza fissa in studio per commentare le dinamiche dei concorrenti, non scorra buon sangue. In questi sei mesi, infatti, tra le due sono nate diverse discussioni e frecciatine reciproche, spesso molto pungenti. L'ultima è arrivata proprio dalla Volpe, ex conduttrice con una carriera trentennale nel mondo dello spettacolo, la quale ha detto che la collega sarebbe tornata solo se "fosse stata corteggiata". E ora la Bruganelli le risponde, ancora una volta in modo diretto e tagliente:

Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…

L'opinionista specifica di avere già altri programmi in mente per la prossima stagione televisiva, probabilmente al fianco del marito Paolo Bonolis. Tuttavia, sembra comunque lasciare una porta aperta alla possibilità di tornare a ricoprire il suo ruolo, dal momento che con Alfonso Signorini c'è un bel rapporto: "Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista".

Paolo Bonolis potrebbe partecipare alla finale del GF Vip

Sempre tra le pagine del settimanale Chi, si era fatta strada la possibilità che Paolo Bonolis fosse ospite della serata finale del GF Vip, in programma per il 14 marzo. Anche lui però, un pò come la moglie, aveva posto una condizione: che per lei sia l'ultima puntata. Due visioni in un certo senso contrapposte, da una parte Bonolis che potrebbe partecipare se la Bruganelli non firma per la prossima edizione e dall'altra lei che non chiude le porte a questa eventualità. In più, a Superguida Tv, l'opinionista ha voluto aggiungere un tassello: "Non lo so se Paolo potrà prendere parte alla finale perché in questo caso entrano in campo dinamiche contrattuali. Se però dovesse esserci ne sarei felice. Paolo mai come quest’anno ha seguito il Grande Fratello Vip (ride)".