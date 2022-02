“Paolo Bonolis alla finale del GF VIP, ma ad una sola condizione” Paolo Bonolis, stando alle parole di Parpiglia e Della Valle a Casa Chi, sarà l’ospite speciale della finale del GF VIP: “Ad una sola condizione, che Sonia non firmi per l’anno prossimo”

A cura di Gaia Martino

La finale del Grande Fratello VIP si avvicina. Il 14 marzo 2022 è attesa l'ultima puntata del reality che ha visto protagonista la vicenda più chiacchierata d'Italia, quella di Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Dopo 183 giorni in totale, sarà questa l'edizione più lunga di sempre e gli autori, visto l'enorme successo, pensano già alla prossima. Ciò che sta per finire e quanto arriverà il prossimo anno sono i due temi di Casa Chi nella rubrica ‘chicche di gossip' con Gabriele Parpiglia. Hanno annunciato che tra i big ospiti della finale potrebbe esserci anche Paolo Bonolis. Il conduttore però accetterebbe l'invito solo ad una condizione.

Paolo Bonolis ospite della finale del GF VIP

Durante Casa Chi nella rubrica dedicata alle ‘chicche di gossip', Gabriele Parpiglia ha svelato che il Grande Fratello VIP per l'attesissima finale ha pensato ad un ospite bomba. Si tratta di Paolo Bonolis, famoso conduttore e marito dell'opinionista del reality, Sonia Bruganelli. Non si tratterebbe di una clamorosa novità, essendo già stato presente in studio tramite video, in collegamento, in due occasioni diverse. Questa volta però potrebbe raggiungere di persona la sua dolce metà, ma a una sola condizione.

Ci sarà una nuova edizione, a settembre, e ci stanno già lavorando. Come opinionisti c'è un punto interrogativo. Per la finale gli autori avevano pensato ad un ospite bomba. Sappiamo che quel nome è Paolo Bonolis.

La richiesta di Paolo Bonolis

La giornalista di Chi, Azzurra Della Penna, durante la puntata di Casa Chi ha poi aggiunto che Paolo Bonolis accetterebbe l'invito di Alfonso Signorini solo se la moglie, Sonia Bruganelli, una volta terminata l'ultima puntata, saluterà definitivamente il reality.

Oggi possiamo aggiungere una piccola postilla: sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione? No, non opere di bene. Ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui avesse partecipato alla finale del Grande Fratello Vip, quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà. E così sarà!

Ma in realtà l'opinionista in un'intervista, a gennaio, aveva già escluso un suo ritorno nel reality. A Chi aveva spiegato che avrebbe lavorato con il marito: "Il prossimo anno non ci sarò. Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia".