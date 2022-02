Quando finisce il Grande Fratello Vip 2022, la data della finale e i finalisti Il Grande Fratello Vip 6 finirà il 14 marzo 2022 e durerà in tutto più di 180 giorni. I finalisti, per adesso, sono Delia Duran e uno tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip va in onda su Canale 5 dal 13 settembre 2021. Inizialmente, la data della finale era prevista per dicembre ma poi è stata fatta slittare fino a marzo 2022. Alfonso Signorini ha annunciato questo prolungamento a novembre e in virtù di questo, alcuni vecchi concorrenti hanno deciso di abbandonare volontariamente il reality show sostituiti da nuovi concorrenti.

Quando finirà il Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 finirà il 14 marzo 2022. Lo slittamento della data finale, in verità, era già stato ampiamente previsto e gli stessi concorrenti avevano dato per scontato questa possibilità. L'ufficialità è stata poi data dal direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, che ha diffuso un comunicato stampa in cui ha svelato con certezza fino a quando lo show condotto da Alfonso Signorini accompagna gli spettatori in prima serata: "Il GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022". Il Grande Fratello Vip 6 è diventata la più lunga di sempre e ha battuto anche la scorsa edizione.

Quanto dura questa edizione del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip dura 183 giorni in tutto. I concorrenti entrati dal giorno 1 nella casa che sono ancora in gara al momento sono: Lulù e Jessica Selassié, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Dal giorno 5 ci sono invece Miriana Trevisan, Giucas Casella, Davide Rossi, Sophie Codegoni. Il Grande Fratello Vip 6 è l'edizione più lunga di sempre.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip

La prima finalista è stata Delia Duran e già dalla prossima puntata scopriremo tramite il televoto chi sarà la seconda finalista tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassie. Soltanto questa sera scopriremo chi sarà la prossima finalista del Grande Fratello Vip 6, ormai pronto ad arrivare alle battute finali.