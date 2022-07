Adriana Volpe: “Il GF Vip mi ha valorizzato. Sonia Bruganelli opinionista? É una collega che stimo” Adriana Volpe ha parlato della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip 6 e commentato per la prima volta la mancata riconferma del ruolo nella prossima edizione. In studio ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

A cura di Elisabetta Murina

Adriana Volpe non tonerà nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Non sarà più opinionista nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Al suo posto Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno. Intervistata dal settimanale Mio, la conduttrice ed ex showgirl parla per la prima volta del fatto di non essere stata chiamata a ricoprire di nuovo il ruolo.

L'esperienza di Adriana Volpe al GF Vip 6

Adriana Volpe si è avvicinata alla casa più spiata d'Italia prima come concorrente, durante il primo lockdown, e poi come opinionista. A volerla in studio, accanto a Sonia Bruganelli, è stato Alfonso Signorini. "Il GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi", ha raccontato la conduttrice. E ha poi aggiunto:

È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il Grande Fratello Vip mi ha saputo valorizzare

Cosa pensa Adriana Volpe del ritorno di Sonia Bruganelli al GF Vip

Adriana Volpe ha raccontato di aver sentito Sonia Bruganelli dopo la notizia inaspettata della sua riconferma come opinionista al GF Vip. Non è invidiosa della collega, anzi, la stima come donna e soprattutto come imprenditrice: "L'ho sentita e voglio fare delle precisazioni. É una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice".

Anche se non tornerà nel ruolo di opinionista nella prossima stagione televisiva, la conduttrice ha le idee chiare sul suo futuro in televisione: "[…] Come dice Maurizio è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, quello di investire sulla conduzione perché è quello che so fare meglio. Lo ringrazio e adesso farò questo".