“Sonia Bruganelli acida e polemica”: Maurizio Costanzo la difende Maurizio Costanzo ha replicato a una lettrice che ha criticato il modo in cui Sonia Bruganelli svolge il ruolo dell’opinionista al Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Sonia Bruganelli torna sulla poltrona rossa dell'opinionista del Grande Fratello Vip. La produttrice riuscì a essere particolarmente divisiva nel corso della sua prima esperienza nel programma di Alfonso Signorini: in tanti apprezzarono i suoi pareri, soprattutto quando erano particolarmente piccanti e taglienti. Altri, invece, non la ritennero giusta per quel ruolo. Al dibattito si è aggiunta anche la voce di Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo difende Sonia Bruganelli

Maurizio Costanzo cura una rubrica sul settimanale Nuovo. Una lettrice ha scritto al giornalista e ha detto di ritenere Sonia Bruganelli "acida e polemica" quando indossa i panni dell'opinionista. Costanzo non è affatto dello stesso parere. Al contrario, ritiene che in un reality che ha una durata tale, è normale che gli opinionisti si ritrovino ad esprimere dei pareri anche a volte poco accomodanti:

"Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa del Grande Fratello Vip: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli".

Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip

In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al programma di R101 "Facciamo finta che", Sonia Bruganelli ha spiegato che Alfonso Signorini l'ha fortemente rivoluta al suo fianco, perché si è trovato molto bene con lei. Quanto alla presenza di Orietta Berti, ha commentato: