Lite tra Pietro e Sonia Bruganelli: "Vergognatevi che ridete di chi muore di fame", "Non ti permettere" C'è stato uno scontro pesantissimo tra Sonia Bruganelli e il naufrago Pietro: "Vergognatevi", ha detto lui riferendosi all'opinionista che ha ribattuto: "Sono pagata per stare qua, tu sei pagato per stare là".

Un altro mistero all'Isola dei Famosi. Qualcuno ha rubato un cestino di riso a un cameraman e nessuno ha confessato. Per questo motivo, visto che nessuno ha confessato, Vladimir Luxuria ha annunciato che alla Playa troveranno il fuoco spento. C'è stato uno scontro pesantissimo tra Sonia Bruganelli e il naufrago Pietro: "Vergognatevi", ha detto Pietro riferendosi a Sonia ma lei ha contrattaccato: "Non ti permettere".

Che cosa è successo

Nessuno confessa di aver preso il riso e allora Sonia Bruganelli parte all'attacco e punta Khady, che aveva già fatto un gesto del genere nelle settimane precedenti: "Perdonami Khady, ma con quale faccia vieni a parlare degli altri quando tu hai dichiarato che avevi la coscienza pulita, quando poi abbiamo visto che il riso te lo sei mangiato?". La naufraga si difende: "È una cosa che si può capire, siamo qua e stiamo morendo di fame". Sonia Bruganelli allora cerca la distensione:

Io sono d'accordo con voi perché quello che stiamo dicendo dall'inizio è che voi davvero morite di fame. Avete rubato un po' di riso, insomma, ditelo però.

La durissima replica di Pietro

Pietro "il poeta" ha replicato durissimo a Sonia Bruganelli: "Se un morto di fame ruba un pugno di riso, non è giustificato ma a me fa ridere di più la gente che parla parla e si diverte a guardare i morti di fame per la fame. Khady è una brava ragazza, vergognatevi voi". A questo punto, però, Sonia Bruganelli ha alzato la voce e ha chiesto a Vladimir Luxuria di poter replicare:

Le parole hanno un peso e non ti devi permettere di dire vergognatevi. Io sono stata pagata per stare qui, tu sei stato pagato per stare lì.

Il finale, purtroppo, è amarissimo per i naufraghi perché Vladimir Luxuria, che all'inizio della puntata si è rivolta anche ai critici della sua trasmissione, ha confermato che il fuoco alla Playa sarà spento.