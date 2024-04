video suggerito

Vladimir Luxuria stronca le critiche: "All'Isola per la prima volta, faccio tesoro dei vostri consigli" La conduttrice apre la puntata del 22 aprile facendo riferimento alle critiche nei suoi confronti: "Faccio tesoro anche di quelle". Le parole usate da Vladimir Luxuria sono un esempio di umiltà.

Vladimir Luxuria ha aperto la puntata di lunedì 22 aprile con una frecciatina nei confronti di chi l'ha criticata per la sua conduzione. Un messaggio diretto, come nel suo stile, ma senza alcuna malizia o cattiveria: "Dico grazie anche a voi". La nuova stagione dell'Isola dei Famosi è partita un po' a singhiozzo, con una serie di eventi abbastanza sfortunati come le defaillance di Tonia Romano e di Peppe Di Napoli, che ha dovuto lasciare anzitempo l'Isola. Nel computo di tutto, anche l'affaire Francesco Benigno.

Il messaggio di Vladimir Luxuria

L'apertura di puntata di Vladimir Luxuria è stata quindi indirizzata a una parte di stampa, ma anche di pubblico che commenta sui social, che l'avrebbe criticata per il suo stile di conduzione. Ecco cosa ha detto Vladimir Luxuria:

Accetto questi applausi, come accetto tutti i complimenti che mi fanno le persone per strada. Accetto anche le critiche, non sono una che snobba quello che legge. Le critiche quando sono costruttive per una come me, ancora alle prime armi come conduttrice, sono consigli che io posso tesaurizzare. Quindi grazie perché grazie a voi posso migliorare.

Le parole usate da Vladimir Luxuria sono un esempio di umiltà. Senza esagerare, è una piccola ‘masterclass' su come affrontare le critiche con maturità e apertura. Non è da tutti i giorni, nel mondo dello spettacolo, assistere a questa trasparenza. Spesso, la severità di giudizio diventa una trappola per chi si trova dall'altra parte. Vladimir Luxuria non ha replicato o risposto negativamente alle critiche, ha scelto appunto di "non snobbarle" per citare la sua apertura, e ha sicuramente aperto adesso una parentesi che merita gli applausi e i complimenti anche di chi l'ha criticata. Per il resto, l'unico grande giudice di un programma della televisione commerciale come l'Isola è l'audience. Ne abbiamo viste di peggiori di edizioni, almeno per adesso.