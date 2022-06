“Orietta Berti opinionista al GF Vip”, possibile svolta per il reality di Alfonso Signorini Secondo le indiscrezioni di queste ore, sarà Orietta Berti ad affiancare Sonia Bruganelli come opinionista nella settima edizione del GF Vip.

A cura di Andrea Parrella

Orietta Berti potrebbe essere la seconda opinionista del Grande Fratello Vip 2022. Dopo la sostanziale conferma di Sonia Bruganelli, che siederà sullo scranno di opinionista per la seconda edizione consecutiva (a dispetto di un'iniziale posizione contraria all'ipotesi di un ritorno dopo l'edizione infinita dello scorso anno), pare che Orietta Berti sia la scelta di Alfonso Signorini e della produzione del reality di Canale 5.

L'ipotesi Orietta Berti con Sonia Bruganelli

L'indiscrezione arriva da TvBlog, dove si legge che in seguito alla bocciatura di Adriana Volpe per una seconda edizione, la produzione avrebbe deciso di puntare proprio su Orietta Berti, reduce da due stagioni televisive (e non solo) che l'hanno vista al centro di diversi progetti, tra cui la seconda edizione di The Voice Senior. Ruolo al quale dovrà dire probabilmente addio, qualora dovesse concretizzarsi l'ipotesi Grande Fratello Vip. L'annuncio, o la smentita, arriverà probabilmente con la presentazione dei palinsesti Mediaset che si terrà il 28 giugno prossimo a Cologno Monzese.

Quando inizia il GF Vip

La partenza del Grande Fratello Vip è prevista per il prossimo settembre ed anche quest'anno, pur non conoscendo ancora i dettagli, si prospetta una settima edizione che proseguirà fino a inverno inoltrato. Il successo dell'edizione 2021 è stato conclamato e indiscusso, una macchina che ha garantito enorme ritorno per Mediaset soprattutto per la longevità del programma. Il cast, come sempre, sarà la chiave della riuscita del programma e proprio lo scorso anno si è rivelato cruciale, con il triangolo Belli-Soleil-Delia che ha fatto da architrave al racconto, oltre alle storie laterali sviluppate nel corso delle settimane. Per Signorini si tratterà della quarta edizione del programma alla conduzione, dopo due da opinionista.