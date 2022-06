Katia Ricciarelli non sarà l’opinionista del prossimo Gf Vip, lo dichiara Alfonso Signorini Katia Ricciarelli non farà parte del cast della prossima edizione del grande Fratello Vip. A smentire l’indiscrezione secondo cui sarebbe stata la prossima opinionista è stato il conduttore Alfonso Signorini.

A cura di Stefania Rocco

Katia Ricciarelli non sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip. A smentire l’indiscrezione circolata con insistenza in rete è stato il conduttore del reality show di Canale5, Alfonso Signorini. In risposta a una domanda posta da una lettrice di Chi nella rubrica del settimanale curata proprio dal suo direttore, Signorini spiega che le indiscrezioni relative alla presenza di Katia nel cast del programma sarebbero infondate. “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma. Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono nomi di fantasia”, ha fatto sapere Alfonso, smentendo la partecipazione di Katia al programma.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

Katia ha partecipato in qualità di concorrente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Grande amica di Alfonso Signorini, aveva accettato di partecipare al programma affinché il pubblico a casa potesse conoscerla anche lontano dal palco. Nella Casa ha raccontato la sua vita, gli amori passati ed è stata protagonista di più di uno scontro. Diversi i momenti che gli spettatori non hanno gradito, in particolare quelli legati ai contrasti con le sorelle Selassiè.

Fuori anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Le poltrone da opinionisti del Grande Fratello Vip restano vacanti, almeno al momento. Sonia Bruganelli, volto della scorsa edizione, ha fatto sapere che non avrebbe ripetuto l’esperienza. Ma nemmeno Adriana Volpe sarebbe stata riconfermata, nonostante la prova piacevole dello scorso anno. La produzione del reality starebbe cercando due nuovi volti da inserire nel cast fisso del reality show di Canale5. Con la precisazione arrivata da parte di Alfonso Signorini, è saltata anche l’ipotesi Ricciarelli mentre non avrebbe trovato riscontro alcuno l’indiscrezione secondo la quale il padrone di casa starebbe pensando ad Amanda Lear.