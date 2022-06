Katia Ricciarelli non sarà al GF VIP 7, la reazione di Tina Cipollari: “Menomale” Tra Katia Ricciarelli e Tina Cipollari continua ad esserci astio: l’opinionista di Uomini e Donne ha commentato il “no” della soprano al Grande Fratello VIP. “Menomale, speriamo non ci ripensi”.

A cura di Gaia Martino

Tina Cipollari nelle ultime ore era particolarmente attiva su Instagram, ha commentato un post che parla di Katia Ricciarelli. Il tema gira intorno all'eventuale presenza della soprano al Grande Fratello VIP 7 in qualità di opinionista. Nonostante Alfonso Signorini abbia già smentito la notizia, al settimanale Mio lei avrebbe confessato di aver rifiutato perché "non mi interessa farlo". L'indiscrezione è stata riportata da una pagina Instagram, Trashtvstellare, e non è passata inosservata agli occhi della nota protagonista di Uomini e Donne. "Speriamo non ci ripensi" ha commentato con l'emoticon che ride. Tra le due donne l'astio è nato nel 2016 e stando a quanto appena accaduto sui social non sarebbe svanito.

Il commento di Tina Cipollari contro Katia Ricciarelli

Tina Cipollari non nasconde mai i suoi pensieri e lo ha dimostrato anche stavolta che ha commentato l'eventuale partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello VIP 7, rifiutata. Ha lasciato un commento al post di TrashTvStellare che ha riportato l'indiscrezione sulla soprano: "Meno male che non è interessata" ha scritto, prima di aggiungere "Spero non ci ripensi".

L'astio tra Tina Cipollari e Katia Ricciarelli

Nel 2016 uno scontro fece nascere l'astio tra loro che, stando ai fatti, non sembra essere svanito. Parteciparono insieme al programma Selfie – Le cose cambiano e furono protagoniste di un battibecco, mai risolto. Katia Ricciarelli in un'intervista commentò il comportamento della collega sostenendo di non prendere in considerazione neanche la sua esistenza. "Katia Ricciarelli è un po' snob. Non è mica la Callas! Dai, un po' di umiltà. E, poi, il pubblico ha dato ragione a me e come dice la Ventura: “Il pubblico è sovrano” fu la replica della Cipollari. L'episodio la soprano non l'ha mai dimenticato, e durante la sua avventura nella casa del GF VIP lo ricordò: "Mi trattò di me**da, successe in un programma Mediaset, poi mi disse che mi davo le arie. Ma come si permette?".