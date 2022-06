La reunion di Gemma Galgani e Ida Platano scatena Tina Cipollari: “Fate bene a farvi compagnia” Gemma Galgani e Ida Platano stanno trascorrendo alcuni giorni insieme al di fuori degli studi di Uomini e Donne: la loro reunion non è sfuggita a Tina Cipollari che ha lasciato un commento sotto ad un loro video.

A cura di Gaia Martino

Le protagoniste del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano e Gemma Galgani, stanno trascorrendo alcuni giorni insieme. Fortunate in amicizia ma non in amore, entrambe dopo varie conoscenze, tra cui quelle più famose con – rispettivamente – Riccardo Guarnieri e Giorgio Manetti, sono ancora volti del dating show in cerca dell'anima gemella. Insieme condividono anche le querelle con Tina Cipollari, l'opinionista con cui spesso si sono scontrate in studio. Proprio quest'ultima non è riuscita a trattenersi dal commentare su Instagram la loro reunion: "Fate bene a farvi compagnia".

Ida Platano e Gemma Galgani di nuovo insieme

Le due Dame del Trono Over di Uomini e Donne stanno condividendo su Instagram il loro incontro, fuori dagli studi del dating show. Ida Platano e Gemma Galgani si sono riprese sorridenti e abbracciate tra le stories ed hanno salutato i loro fan: "Vi salutiamo, stiamo insieme, passiamo dei giorni insieme" sono state le parole della siciliana nel video ripreso e pubblicato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. E tra i commenti al post è spuntato quello di Tina Cipollari.

La reazione di Tina Cipollari

Come suo solito, anche stavolta Tina Cipollari ha stuzzicato Ida Platano e Gemma Galgani che dopo diversi anni ormai non hanno ancora trovato l'anima gemella con cui salutare per sempre la sedia del parterre femminile. L'ha fatto con Katia Ricciarelli negli ultimi giorni mostrandosi contenta della mancata partecipazione della soprano al GF Vip, ora la sua ironia tagliente è toccata a Ida e Gemma. "Fate bene a farvi compagnia visti i risultati" è il commento dell'opinionista che spesso ha criticato i loro comportamenti e la loro difficoltà nel trovare un uomo, accompagnato da emoticon che ridono. Al messaggio pubblico avrebbe messo like anche la Dama siciliana.