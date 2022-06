Roger Balduino dopo l’Isola dei Famosi: “Estefania mi piace ancora un pò” Roger Balduino è stato ospite della puntata del 7 giugno di Pomeriggio 5. In studio, l’ex naufrago ha parlato della sua situazione sentimentale dopo l’Isola dei Famosi, ammettendo di provare ancora interesse nei confronti di Estefania Bernal, anche se il loro rapporto inizialmente era nato per strategia.

A cura di Elisabetta Murina

Roger Balduino è stato costretto a lasciare l'Isola dei Famosi 2022 per via di un problema al piede. Rientrato in Italia, l'ex naufrago è stato ospite di Ilary Blasi nella puntata del 6 giugno e oggi, nel salotto di Pomeriggio 5, è tornato a parlare del "triangolo amoroso" che si è creato mentre era in Honduras, quello con la compagna d'avventura Estefania Bernal e con la ex fidanzata Beatriz Marino, che è approdata su Playa Palapa per avere un confronto diretto.

La strategia di Roger ed Estefania all'Isola

Roger Balduino è stato ospite della puntata del 7 giugno di Pomeriggio 5. In studio anche l'opinionista Vladimir Luxuria e Guendalina Tavassi, che ha scelto di rientrare in Italia per tornare dalla sua famiglia. Il modello ha svelato alcuni retroscena riguardo la sua relazione con Estefania, ammettendo di essersi inizialmente avvicinato a lei per strategia, come già aveva confessato:

Non eravamo d'accordo, ci siamo detti di provare a fare il gioco della coppia. Io piano piano mi sono avvicinato troppo e mi sono fatto prendere da lei. Con il cuore non gioco mai.

Quali sono i sentimenti di Roger per Estefania

Anche se inizialmente il loro rapporto è nato solo per stratega, Barbara D'Urso ha voluto indagare sui sentimenti di Roger nei confronti di Estefania: "Ma ti sei innamorato alla fine? Come è la tua situazione sentimentale adesso?". Il naufrago, messo quasi alle strette, prima ha scherzato dicendo di non volerne più sapere né di lei né di Beatriz, poi però ha ammesso: