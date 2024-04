video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni: Tina furiosa con Mario dopo l’ennesima segnalazione, Ida va da Pierpaolo Lunedì 15 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, in cui è stato concesso ampio spazio al trono di Ida Platano, tra liti e ritorni. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Tina e Gianni sarebbero pronti ad approfondire le segnalazioni arrivate su Mario Cusitore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 15 aprile, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni è possibile conoscere qualche dettaglio in più su quanto accaduto in studio. Secondo quanto trapelato, sarebbe stato concesso ampio spazio al trono di Ida Platano. Tina Cipollari avrebbe avuto un acceso scontro con Mario Cusitore, perché dopo le tante segnalazioni sul suo conto, non riuscirebbe a credere alla sua buona fede.

Uomini e Donne, cosa è successo a Ida Platano, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Tina Cipollari avrebbe avuto uno scontro con Mario Cusitore. Dopo l'ennesima segnalazione arrivata sul conto del corteggiatore, l'opinionista avrebbe richiesto di conoscere il cognome della ragazza che nella scorsa registrazione aveva segnalato di aver visto Mario Cusitore uscire da un B&B in compagnia di una donna. Insomma, vorrebbe andare fino in fondo perché non crederebbe alla sincerità del corteggiatore. Ida Platano, al contrario, avrebbe deciso di fidarsi di Mario Cusitore. Tina Cipollari e Gianni Sperti avrebbero assicurato che si occuperanno di approfondire le segnalazioni sul conto dell'uomo.

Ida Platano è andata a riprendere Pierpaolo Siano

Nella scorso registrazione, Pierpaolo Siano è andato via dal programma, assicurando che sarebbe tornato solo se Ida fosse andato a riprenderlo. Nel corso della registrazione di lunedì 15 aprile, Ida sarebbe andata ad Avellino da lui. Solo dopo tre ore, il corteggiatore avrebbe raggiunto la tronista, comunicandole la decisione di tornare in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne

Non si sarebbe parlato del tronista Daniele Paudice, perché assente. Quanto al trono over, spazio a Diego e Jessica. La dama riterrebbe che l'interesse di Diego nei suoi confronti sia mosso solo da un'attrazione fisica. Quando sono usciti insieme, infatti, non si sarebbe preoccupato di farle delle domande per conoscerla meglio. Non resta che attendere la messa in onda della puntata per conoscere tutti i dettagli.